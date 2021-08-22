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Дмитро Кудрявцев |

Впервые в истории: Патриарх Варфоломей провел литургию в Софийском соборе

Божественная литургия в Софийском соборе

В Софийском соборе в Киеве прошла божественная литургия, которую провел Вселенский Патриарх Варфоломей.

Он стал первым предстоятелем церкви, который прибыл в Украину после получения ПЦУ Томоса об автокефалии.

Службу вместе со Вселенским Патриархом ведет митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

На площади перед храмом собрались тысячи человек, которые решили принять участие в литургии.

Впервые в истории: Патриарх Варфоломей провел литургию в Софийском соборе
Впервые в истории: Патриарх Варфоломей провел литургию в Софийском соборе
Впервые в истории: Патриарх Варфоломей провел литургию в Софийском соборе
Впервые в истории: Патриарх Варфоломей провел литургию в Софийском соборе
Впервые в истории: Патриарх Варфоломей провел литургию в Софийском соборе / 2 фотографии

Отмечается, что в центре Киева дежурят подразделения полиции и Национальной гвардии, которые обеспечивают общественный порядок.

Напомним, накануне Патриарх Варфоломей совместно с митрополитом Епифанием провел благодарственный молебен в Михайловском соборе.

Перед этим его Святейшество возложил цветы к стене памяти на Михайловской площади.

Кроме того, Вселенский Патриарх также провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

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