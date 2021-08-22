Впервые в истории: Патриарх Варфоломей провел литургию в Софийском соборе

В Софийском соборе в Киеве прошла божественная литургия, которую провел Вселенский Патриарх Варфоломей.
Он стал первым предстоятелем церкви, который прибыл в Украину после получения ПЦУ Томоса об автокефалии.
Службу вместе со Вселенским Патриархом ведет митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
На площади перед храмом собрались тысячи человек, которые решили принять участие в литургии.
Отмечается, что в центре Киева дежурят подразделения полиции и Национальной гвардии, которые обеспечивают общественный порядок.
Напомним, накануне Патриарх Варфоломей совместно с митрополитом Епифанием провел благодарственный молебен в Михайловском соборе.
Перед этим его Святейшество возложил цветы к стене памяти на Михайловской площади.
Кроме того, Вселенский Патриарх также провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.