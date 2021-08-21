В Україну з візитом прибув Вселенський Патріарх Варфоломій. Він візьме участь в урочистостях з нагоди святкування 30-річчя незалежності.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зазначивши, що візит Патріарха є символічним для України.

– Символічний та важливий візит для нашої держави. Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці відновлення нашої незалежності. Подякував Патріарху за ту підтримку, яка надається Україні та українському народу зі боку його Всесвятості, – написав він у своєму Telegram-каналі.

В аеропорту Бориспіль його Всесвятість зустріли митрополит Київський і всієї України Епіфаній з ієрархами Православної церкви України.

21 серпня у Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться подячна молитва з нагоди прибуття Вселенського Патріарха та офіційна зустріч предстоятелів.

Символічний і важливий візит: в Україну прибув Вселенський Патріарх Варфоломій / 3 фотографии

24 серпня українці відзначатимуть одне із найважливіших свят в історії – День Незалежності України 2021. Із нагоди 30-річчя незалежності організують масштабний військовий парад у Києві.

Він відбуватиметься за участі військової авіації, озброєння, техніки та безпосередньо військових. На головних вулицях столиці Хрещатик та Майдан Незалежності передбачено масштабний військовий парад із прольотами авіаційної техніки.

А на Михайлівській площі та Володимирському проїзді можна буде побачити статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки української армії.

Більше про те, як проходитиме парад до Дня Незалежності у Києві, можна прочитати у нашому матеріалі.

Фото: ПЦУ, Денис Шмигаль