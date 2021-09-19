Слідство ФСБ Росії посилило обвинувачення кримському активісту Асану Ахтемову, підозрюваного у справі проти Нарімана Джеляла та братів Ахтемових.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, до звинувачення у начебто скоєнні диверсії додали “організовану групи осіб та придбання, зберігання вибухових речовин групою осіб”.

Через це Асану Ахтемову може загрожувати до 20 років тюремного ув’язнення. Адвокат Микола Полозов наголосив, що показання вибили нелюдськими тортурами.

За даними Кримської правозахисної групи, одразу після затримання силовики застосовували до Ахметова тортури електричним шоком для того, щоб вибити у нього зізнання у злочині, якого він не скоював.

Напередодні так званий суд у Сімферополі оштрафував матір Асана Ахтемова, якого затримали російські силовики 3 вересня. Зарема Ахметова на наступний день прийшла до будівлі ФСБ, щоб знайти свого зниклого сина.

У Криму пройшла серія незаконних обшуків та затримань кримських татар. Серед них – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, активісти Ельдар Одаманов та брати Ахтемови.