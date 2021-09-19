Следствие ФСБ России усилило обвинения крымскому активисту Асану Ахтемову, подозреваемого по делу против Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, к обвинению в якобы совершении диверсии добавили “организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц”.

По этой причине Асану Ахтемову может грозить до 20 лет тюремного заключения. Адвокат Николай Полозов подчеркнул, что показания выбили нечеловеческими пытками.

По данным Крымской правозащитной группы, сразу после задержания силовики применяли к Ахметову пытки электрическим шоком для того, чтобы выбить у него признание в преступлении, которого он не совершал.

Накануне так называемый суд в Симферополе оштрафовал мать Асана Ахтемова, которого задержали российские силовики 3 сентября. Зарема Ахметова на следующий день пришла к зданию ФСБ, чтобы найти своего пропавшего сына.

В Крыму прошла серия незаконных обысков и задержаний крымских татар. Среди них — заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, активисты Эльдар Одаманов и братья Ахтемовы.