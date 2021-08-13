Повінь у Криму: на трасі ускладнений рух, автівки зупинилися

Вода знову затоплює Крим. Цього разу на тимчасово окупованому Російською Федерацією півострові затопило трасу, яка веде до так званого “кримського мосту”.

У соціальних мережах з’явилося відео, зняте мандрівниками на так званій трасі Таврида. На автодорозі ускладнений рух транспорту через підтоплення, автівки зупинилися. Окупанти Криму організовували об’їзд цієї дороги та заявили, що головна причина затоплення – надмірні опади.

Натомість користувачі соціальних мереж, які зняли відео, вважають, що насправді винні будівельники, які не зробили зливостоків та вирубали дерева на узбіччях траси.

У Криму оголосили штормове попередження протягом 13 та 14 серпня. У регіоні попередили про погіршення погодних умов.

Так звана автодорога Таврида йде від побудованого окупантами після анексії так званого “кримського мосту” на сході півострова у Севастополь.

У Криму затопило місто Саки

Напередодні у Криму пройшли сильні дощі, через які затопило житлові квартали у місті Саки. У деяких місцях рівень води піднявся на висоту близько 1 м.

Окупанти повідомили, що під час повені підтопило чотири будинки та евакуйовано двох людей. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

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