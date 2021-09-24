На порталі Дія відтепер можливо згенерувати Covid-сертифікат у PDF і роздрукувати його.

Відеоінструкцію, як завантажити свій Covid-сертифікат, можна переглянути на Youtube.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram повідомив подробиці.

– Covid-сертифікат тепер можна отримати на порталі Дія! Після генерації він зберігається у файлі PDF. Документ можна роздрукувати або завантажити собі на пристрій, – зазначив Федоров.

За його словами, для генерації сертифіката на порталі знадобиться тільки електронний підпис.

Він додав, що в iOS вже доступний і жовтий внутрішній сертифікат для людей з однієї дозою вакцини, який діє 120 днів.

Федоров нагадав, що у жовтій зоні будуть діяти обидва види сертифікатів, а у червоній – тільки зелений.