Із 21 жовтня в Україні затвердили нові правила пасажирських перевезень на час карантину. Відтак діятимуть нові норми для допуску пасажирів у потяги.

Про це розповів сьогодні на брифінгу керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Він нагадав, що на засіданні Кабінету міністрів 11 жовтня були внесені зміни до постанови №1236, які передбачають посилення з 21 жовтня карантинних вимог для пасажирських перевезень у жовтій, помаранчевій та червоній зонах.

– Ці обмеження поширюються на далеке міжобласне залізничне сполучення. Тобто всі пасажири, які подорожують у приміському сполученні, продовжать це робити в звичайному форматі, – зазначив він.

Перцовський нагадав, що зараз при посадці в потяг провідник перевіряє квиток та паспорт.

З 21 жовтня до цього списку додасться перевірка документі, які засвідчують факт вакцинації:

• Сертифікатів про підтвердження вакцинації. Для жовтої зони буде достатньо, якщо людина вакцинована однією дозою, а в червоній – потрібен повний курс вакцинації. Сертифікат можна буде надати як у паперовій формі, так і в застосунку Дія.

• Якщо немає сертифіката – потрібне підтвердження проходження ПЛР-тесту чи експрес-тесту на антиген (який можна зробити за 15 хв). Негативний результат тестування на Covid-19 має бути чинний 72 години.

Крім того, можна буде також надати міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу однією дозою 1-дозної вакцини чи двома дозами 2-дозної вакцини (чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема із використанням мобільного застосунку або порталу Дія).

Чи можна буде надавати документ про одужання від коронавірусу, в Укрзалізниці не уточнили (хоча раніше в МОЗ анонсували таку можливість).

Як наголосив Перцовський, цей перелік документів (паспорт, квиток, сертифікат про вакцинацію чи документ про негативний результат тестування на коронавірус) є достатнім для того, щоб пасажири сіли на потяг.

У випадку відсутності необхідних документів провідник матиме право не допустити пасажира до поїздки.

Він уточнив, що з 21 жовтня буде змінено порядок посадки в потяги Інтерсіті. Зараз часто пасажирів можуть впустити у вагони, після чого вже перевіряти документи. Але з 21 жовтня документи перевірятимуть ще до допуску у вагон.

Перцовський також поінформував, що Укрзалізниця звернулася до найбільших українських лабораторій, аби спробувати розгорнути безпосередньо на вокзалах лабораторії, які зможуть надавати послуги з експрес-тестування на коронавірус.

Як раніше повідомляли в уряді, відповідні правила з 21 жовтня не застосовуватимуться до міських та внутрішньообласних перевезень. Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів одного із потрібних для перевезення документів несе перевізник.

Також зазначалося, що нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти із 21 жовтня, не стосуватимуться неповнолітніх пасажирів.