З наступного тижня українці зможуть отримати сертифікат про одужання від коронавірусу. Термін дії документу становитиме 90 днів.

Про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб під час спільного брифінгу Мінцифри та МОЗ щодо оновлень Дії.

За його словами, отримати сертифікат зможуть українці, які мають запис про Covid-захворювання, внесений лікарем до електронної системи охорони здоров‘я.

Вискуб зазначив, що громадяни зможуть згенерувати документ у Дії через 15 днів після того, як лікар внесене дані про хворобу до бази.

ПЛР-сертифікати у Дії

На порталі Дія запустили бета-тестування генерації Covid-сертифікатів на основі ПЛР-тестів. Це спільний проект Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я України.

Українці, які зробили ПЛР-тест у лабораторії ДІЛА, Ескулаб, Дніпролаб, Смартлаб протягом останніх 72 годин, можуть протестувати систему. Мінцифри закликало долучатися та надсилати свої відгуки від користування ресурсом.

Фото: Мінцифри