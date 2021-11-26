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Факти / Україна / Суспільство

На Донбасі через обстріл бойовиків помер український військовий

Анастасія Гевко редакторка стрічки
війна на донбасі, оос

У п’ятницю, 26 листопада, на Донбасі загинув український військовий. Після обстрілу російсько-окупаційних військ він отримав поранення, несумісне з життям.

Про це йдеться у зведенні прес-служби ООС.

– Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну, – сказано у заяві.

Прес-служба повідомила, що з початку доби збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню, один із яких – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

У напрямку Мар’їнки ворог здійснив обстріл із мінометів 82-го калібру.

У бік Новомихайлівки – зі стрілецької зброї.

В ООС зазначили, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, щоб змусити противника припинити обстріли, але не застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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Фото: ООС

Джерело: Штаб ООС

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