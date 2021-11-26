В пятницу, 26 ноября, на Донбассе погиб украинский военный. После обстрелов российско-оккупационных войск он получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом говорится в сводке пресс-службы ООС.

– В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину, – сказано в заявлении.

Пресс-служба сообщила, что с начала суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня, один из которых – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

В направлении Марьинки враг совершил обстрел из минометов 82-го калибра.

В сторону Новомихайловки – из стрелкового оружия.

В ООС отметили, что украинские защитники открывали ответный огонь, чтобы заставить противника прекратить обстрелы, но не применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Фото: ООС