Українська армія готова до можливої ескалації та бойових дій з боку Російської Федерації. Про це заявив генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Об’єднаних сил Олександр Павлюк.

За його словами, Україна чудово розуміє, хто перед нею, та як Росія веде війну. Наша держава має стабілізаційну та оборонну операцію, за можливості армія може провести контрнаступальну операцію.

Павлюк висловив впевненість, що зараз Україна дотримується перемир’я, якого досягнули уряди двох держав. Він вважає, що окупанти – це звичайні маріонетки, які виконують забаганки Кремля.

– Тривають провокації за вказівкою російських кураторів – для того, щоб максимально завдати поразки нашому особовому складу та підірвати моральний дух суспільства, – заявив він.

Командувач Об’єднаних сил зазначив, що мета РФ – щонайбільше знизити потенціал України та змусити сісти за стіл переговорів на умовах Росії.

– Ми гідно відповідаємо, тримаємо свої позиції, виконуючи домовленості. На жаль, та сторона нічим себе не зобов’язує. Так триває вже восьмий рік. Але ми вистоїмо, скільки це буде потрібно, – впевнений генерал-лейтенант Збройних сил України.

Павлюк наголосив, що Росія створює провокації, намагаючись звинуватити українську армію у тому, що це вона розпочала вести вогонь. Проте Україна має професійних військових, які гідно відповідають на дії РФ.