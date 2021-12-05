Політв’язня Захтея тримали у підвалі карцера два місяці – Денисова

В окупованому Криму українського політв’язня Андрія Захтея, засудженого до 6,5 років суворого режиму у так званій справі диверсантів, тримали у підвалі карцера виправної колонії №1 у Сімферополі упродовж двох місяців.
Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомила український омбудмен Людмила Денісова.
За її словами, Захтея тримали у сирих та холодних умовах нібито за те, що він порушив режим у виправній установі.
– Андрій має хронічні захворювання, виразку шлунка, скаржиться на біль у спині через травму хребта, оніміння рук та ніг, – зазначила Денісова.
Вона додала, що адміністрація виправної установи порушила таким чином норми Конвенції щодо захисту прав людини та основних свобод.
У зв’язку із цим омбудсмен звернулася до російської колеги Тетяни Москвалькової з вимогою забезпечити політв’язня належними умовами тримання під вартою та надати йому медичну допомогу.
Також Денісова попросила її дізнатися, на яких підставах Захтея тримали у підвалі. Омбудсмен нагадала, що українця затримали ще в серпні 2016 року, а через півтора роки його засудили до 6,5 років в’язниці нібито через підготовку диверсії.
За словами Денісової, весь цей час його дочка, якій виповнилося шість років, виховувалась без батька.
Нагадаємо, у вересні у так званій справі українських диверсантів ФСБ РФ посилила звинувачення проти кримського активіста Асана Ахметова, за що йому може загрожувати до 20 років ув’язнення.
Йому ставлять у вчинок диверсії, а також участь у придбанні та зберіганні вибухівки групою осіб.
Пізніше політв’язня перевели до психіатричної клініки для проведення експертизи. У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ України висловило протест.
Джерело: Facebook Людмили Денісової