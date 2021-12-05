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Політв’язня Захтея тримали у підвалі карцера два місяці – Денисова

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Політв'язень Андрій Захтей

В окупованому Криму українського політв’язня Андрія Захтея, засудженого до 6,5 років суворого режиму у так званій справі диверсантів, тримали у підвалі карцера виправної колонії №1 у Сімферополі упродовж двох місяців.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомила український омбудмен Людмила Денісова.

За її словами, Захтея тримали у сирих та холодних умовах нібито за те, що він порушив режим у виправній установі.

– Андрій має хронічні захворювання, виразку шлунка, скаржиться на біль у спині через травму хребта, оніміння рук та ніг, – зазначила Денісова.

Вона додала, що адміністрація виправної установи порушила таким чином норми Конвенції щодо захисту прав людини та основних свобод.

У зв’язку із цим омбудсмен звернулася до російської колеги Тетяни Москвалькової з вимогою забезпечити політв’язня належними умовами тримання під вартою та надати йому медичну допомогу.

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Також Денісова попросила її дізнатися, на яких підставах Захтея тримали у підвалі. Омбудсмен нагадала, що українця затримали ще в серпні 2016 року, а через півтора роки його засудили до 6,5 років в’язниці нібито через підготовку диверсії.

За словами Денісової, весь цей час його дочка, якій виповнилося шість років, виховувалась без батька.

Нагадаємо, у вересні у так званій справі українських диверсантів ФСБ РФ посилила звинувачення проти кримського активіста Асана Ахметова, за що йому може загрожувати до 20 років ув’язнення.

Йому ставлять у вчинок диверсії, а також участь у придбанні та зберіганні вибухівки групою осіб.

Пізніше політв’язня перевели до психіатричної клініки для проведення експертизи. У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ України висловило протест.

Джерело: Facebook Людмили Денісової

Фото: Facebook Людмили Денісової

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