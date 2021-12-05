Политзаключенного Захтея держали в подвале карцера два месяца — Денисова

В оккупированном Крыму украинского политзаключенного Андрея Захтея, приговоренного к 6,5 годам строгого режима по так называемому делу диверсантов, держали в подвале карцера исправительной колонии №1 в Симферополе в течение двух месяцев.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила украинский омбудмен Людмила Денисова.

По ее словам, Захтея держали в сырых и холодных условиях якобы за то, что он нарушил режим в исправительном учреждении.

— Андрей имеет хронические заболевания, язву желудка, жалуется на боли в спине из-за травмы позвоночника, онемения рук и ног, – отметила Денисова.

Она добавила, что администрация исправительного учреждения нарушила таким образом нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В связи с этим омбудсменом обратилась к российской коллеге Татьяне Москвальковой с требованием обеспечить политзаключенного надлежащими условиями содержания под стражей и предоставить ему медицинскую помощь.

Читайте Вывезенный из Крыма в РФ украинский политзаключенный Иван Яцкин объявил голодовку

Также Денисова попросила ее узнать, на каких основаниях Захтея держали в подвале. Омбудсмен напомнила, что украинца задержали еще в августе 2016 года, а через полтора года он был приговорен к 6,5 годам тюрьмы якобы из-за подготовки диверсии. По словам Денисовой, все это время его дочь, которой исполнилось шесть лет, воспитывалась без отца.

Напомним, в сентябре по так называемому делу украинских диверсантов ФСБ РФ ужесточила обвинения против крымского активиста Асана Ахметова, за что ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ему вменяют совершение диверсии, а также участие в приобретении и хранении взрывчатки группой лиц.

Позже политзаключенного перевели в психиатрическую клинику якобы для проведения экспертизы. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины выразило протест.

Источник: Facebook Людмилы Денисовой

Фото: Facebook Людмилы Денисовой