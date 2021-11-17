Напередодні столична влада анонсувала суттєве підвищення цін на проїзд у комунальному громадському транспорті Києва вже з 1 січня 2022 року. Вартість однієї поїздки досягатиме 20 грн. При цьому найменше платитимуть власники Картки киянина.

Як подорожчає проїзд у транспорті Києва з наступного року та як можна зекономити з Карткою киянина – читайте в матеріалі.

До 20 грн за поїздку та проїзні майже по 3 тис.: що пропонує влада

Нові тарифи на проїзд у Києві оприлюднені в проекті розпорядження Київської міської держадміністрації. Вони діятимуть у всьому комунальному транспорті столиці: метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі.

Згідно з документом, оприлюдненим на сайті КМДА:

1. Вартість однієї поїздки в метро, на автобусі, трамваї чи тролейбусі зросте до 20 грн за умови придбання разового квитка (зараз це 8 грн).

2. Ціни на проїзд підвищаться до 15-20 грн – у разі придбання поїздок шляхом поповнення електронного квитка (все залежатиме від кількості поїздок). Наприклад, при купівлі 1-9 поїздок вартість однієї становитиме 20 грн ( зараз це 8 грн). При купівлі 10-19 поїздок одна обійдеться в 19 грн (зараз – 7,70 грн). А при купівлі 50 поїздок одна коштуватиме 15 грн (зараз – 6,50 грн).

При поповненні електронного квитка одноразово можна буде придбати не більше 50 поїздок. А загальна кількість поїздок, на яку можна буде поповнити електронний квиток, не повинна перевищувати 100.

3. Водночас найбільш економним способом оплати проїзду стане Картка киянина. Її власники платитимуть 12 грн за поїздку, незалежно від їх кількості (йдеться про тих, хто не має права на безкоштовний проїзд).

У проекті розпорядження КМДА також встановлено вартість проїзних квитків у пасажирському громадському транспорті столиці. Одна поїздка за місячним проїзним квитком коштуватиме від 14,20 грн до 14,50 грн залежно від виду проїзного.

Вартість проїзного квитка з необмеженою кількістю поїздок на місяць з 1 січня може становити 2990 грн ( зараз це 1300 грн).

За проїзний на 46 поїздок доведеться заплатити 667 грн (зараз його вартість становить 290 грн); на 62 поїздки – 893 грн (зараз – 390 грн); на 92 поїздки – 1316 грн (зараз – 575 грн); на 124 поїздки – 1761 грн (зараз такий проїзний коштує 770 грн).

Для студентів вищих навчальних закладів, учнів професійно-технічних навчальних закладів та шкіл на проїзні діятимуть знижки.

В обігу залишають також проїзні квитки, які використовуються з моменту їх активації (розраховані на 24, 48 та 72 години). Їхня вартість становитиме від 250 грн до 500 грн (зараз це 100-200 грн). Кількість поїздок за таким проїзним – необмежена.

У вартості проїзних квитків не враховано вартості носія електронного квитка.

Як заощадити на проїзді з Карткою киянина?

Картка киянина – це запроваджена в Києві багатофункціональна електронна пластикова картка, яка надає можливість персоніфікувати жителястолиці та отримати низку переваг.

Вона одночасно діє і як платіжна картка, і як матеріальний носій персональних даних.

Картка киянина, зокрема, є носієм електронного квитка на проїзд. Вона надає право проїзду в наземному та підземному громадському транспорті Києва:

• Для пільговиків проїзд є безкоштовним (і залишиться таким після підвищення цін).

• Для інших громадян, які не належать до пільгових категорій, картка діє як транспортний квиток із можливістю придбання поїздок (та системою їх накопичення – що більша кількість поїздок, то нижча вартість). Як уже зазначалося, після підвищення цін на проїзд у Києві вартість однієї поїздки за Карткою киянина становитиме 12 грн (незалежно від їх кількості).

Поповнення поїздками здійснюється в касах метрополітену чи в кіосках самообслуговування.

Оформити таку Карту киянина можуть громадяни, зареєстровані в столиці, а також внутрішньо переміщені особи, ті, хто працює в Києві, учні та студенти навчальних закладів міста тощо.

Для отримання картки слід звернутися до Ощадбанку України. Оформлення Картки киянина відбувається безкоштовно. В подальшому для пільгових категорій обслуговування картки буде безкоштовним.

Для громадян, які не є пільговиками, обслуговування картки обійдеться в 120 грн на рік. Перша оплата стягується через рік після користування карткою.

Детально про те, хто і де може оформити Карту киянина та які документи для цього потрібні – читайте в матеріалі.

Читайте Як оформити картку киянина

Коли подорожчає проїзд у Києві?

Столична влада планує підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті Києва з 1 січня 2022 року.

Зараз же проект розпорядження пройде процедуру громадських обговорень, яка триватиме 15 днів.

Джерело: КМДА, Департамент соціальної політики КМДА

Фото: КМДА