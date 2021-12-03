Кличко розповів про нові ціни на проїзд у громадському транспорті Києва

Нові ціни на проїзд у громадському транспорті Києва орієнтовно планують встановити після опалювального сезону, тобто навесні.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, влада планує встановити тарифи у розмірі 12 грн для мешканців столиці, які мають Картку киянина.

Після здорожчання вартості проїзду жителі Київської області зможуть придбати проїзний квиток, у якому вартість однієї поїздки становитиме 14 грн. Водночас очікується, що одноразовий квиток для туристів коштуватиме 20 грн.

Віталій Кличко не пояснив, як ціну встановлюватимуть для жителів Києва, у яких немає офіційної прописки чи місця працевлаштування.

Але він пообіцяв, що влада збереже знижки для пільгових верств населення, а також право на безкоштовний проїзд для окремих груп пільговиків.

Напередодні столична влада анонсувала суттєве підвищення цін на проїзд у комунальному громадському транспорті Києва. Згідно з прогнозами, вартість однієї поїздки досягатиме 20 грн. При цьому найменше платитимуть власники Картки киянина.

Як можна зекономити з Карткою киянина після здорожчання вартості проїзду – читайте в матеріалі.

Джерело: Телеканал Київ