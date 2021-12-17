Два українських бронетанкових заводи днями передали нашим військовим відремонтовані та модернізовані танки та бойові машини.

Львівський бронетанковий завод відвантажив Збройним силам модернізовані танки Т-64 та капітально відремонтовані БМП-1.

Житомирський бронетанковий завод заявив про передачу військовим партії відремонтованих та модернізованих бойових машин БМП-2 та БРЕМ-2.

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Як зазначають у концерні Укроборонпром, фахівці Житомирського заводу відновили працездатність вузлів та агрегатів бойових машин, встановили модернізовані прилади спостереження та системи керування вогнем, перевірили та відкоригували роботу озброєння і тому подібне.

Зазначимо, що Житомирський бронетанковий завод цього року розпочав серійне виготовлення корпусів для БТР-4Е (повноприводний бронетранспортер з колісною формулою 8х8). Наразі першу партію готуються передати замовнику.

Генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв запевнив, що концерн готовий збільшити обсяги виробництва озброєння та необхідної військової техніки для потреб Збройних сил.

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Раніше повідомлялося, що Укроборонпром уклав три угоди про співробітництво з американськими оборонними компаніями на загальну суму $2,5 млрд.

Фото: ГУР Міноборони