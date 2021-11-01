Укроборонпром розгортає виробництво боєприпасів для гранатометів
Укроборонпром вперше за часів Незалежності запускає виробництво снарядів для ручних гранатометів, які так необхідні на фронті.
Постріл Вог 17-В – повністю розроблений в Україні приватним Конструкторським бюро Вектор. Порівняно із застарілим радянським зразком, він набагато надійніший. Зокрема, у випадку незапланованого пострілу на дистанцію до 10-ти метрів – детонатор не спрацює, запевняють розробники.
ВОГ-17–В випробовували протягом останніх двох років. Тепер технологію передадуть державному підприємству Імпульс у Шостці (Сумська область).
Але для запуску серійного виробництва ще потрібно дочекатися схвалення бюджету на наступний рік, у якому мають закласти його вартість. Нині ж українська армія купує боєприпаси для гранатометів за кордоном.
– Ми будемо пропонувати Міністерству оборони розглянути можливість включення до державного оборонного замовлення цієї продукції та іншої продукції, що ми виробляємо на наших підприємствах, – розповідає Юрій Гусєв, генеральний директор Укроборонпрому.
Генеральний директор конструкторського бюро Вектор Віталій Жуков зауважив, що наразі у світі лише 12 країн повним циклом виробляють боєприпаси
– І сьогоднішня подія – сильна відповідь для того, що наша держава не тільки вийшла на забезпечення власних збройних сил, але ще й зайняла передові позиції з точки зору експортної складової, – каже Жуков.
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