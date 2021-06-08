Відтепер у сервісі єМалятко можна отримати українське свідоцтво про народження, якщо дитина народилася на території Автономної Республіки Крим або окупованих районів Донецької чи Луганської областей.

Спочатку потрібно подати заяву про встановлення факту народження дитини через Електронний суд. Для цього судовий збір не стягується.

До заяви слід додати:

копії документів, що підтверджують народження дитини (медичне свідоцтво про народження та/або медичні довідки);

копії паспортів та ідентифікаційних кодів батьків;

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

інші докази факту народження дитини (за наявності).

Після отримання номеру судового рішення потрібно подати заяву на отримання комплексної послуги єМалятко на порталі Дія.

При отриманні послуги для замовлення доступні:

присвоєння номера платника податків;

присвоєння унікального номеру запису в реєстрі та визначення належності дитини до громадянства України (за умови, якщо батьки або один із них мають власний УНЗР);

допомога при народженні дитини;

реєстрація місця проживання дитини (за умови реєстрації одного з батьків у містах, де вже доступна послуга).

Підписати заяву єМалятко потрібно своїм електронним підписом, а потім отримати свідоцтво у відділі ДРАЦС у зручний час. Також дані зі свідоцтва можна буде додати до документів у застосунку Дія.

єМалятко для жителів окупованих територій

24 лютого Кабінет міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, АР Крим та міста Севастополь, зможуть користуватися послугою єМалятко.

Детальніше про послугу єМалятко для жителів окупованих територій читайте в матеріалі Фактів ICTV.