Росія продовжує стягувати війська до кордону України – CNN

Останніми днями Росія продовжує стягувати війська до українських кордонів попри те, що під час відеоконференції 7 грудня президент США Джо Байден закликав Путіна до деескалації конфлікту.

Про це повідомляють американські журналісти, посилаючись на джерела у розвідці США. За їхніми даними, останнім часом біля прикордонної зони з’явилося більше військових РФ.

Росія почала використовувати залізничне сполучення та авіацію для підтримки військових зусиль. Журналісти пишуть, що офіційні особи США та України мають докази цього.

На початку листопада 2021 року американська розвідка повідомила про стягування російських військ до українського кордону. Тоді повідомлялося, що РФ може напасти на Україну у січні 2022 року.

США, НАТО та Європейський Союз висловили занепокоєння щодо цього. Вони запевнили у підтримці України та заявили, що подальша агресія РФ матиме серйозні наслідки.

Президент США Джо Байден повідомив, що готує план заходів, щоб Путін не зміг вторгнутися на територію України. Крім того, 7 грудня Байден та Путін провели переговори у форматі відеоконференції.

Американський президент потім розповів, що пригрозив Путіну серйозними санкціями та закликав до деескалації конфлікту. Невдовзі після розмови з лідером Кремля Байден зателефонував Володимиру Зеленському. Лідер США запевнив, що жодних домовленостей без участі України не буде.

У п’ятницю, 18 грудня, МЗС Росії опублікувало проекти угод з США та НАТО. Вони складаються з низки пунктів, які також стосуються України та пострадянських країн.

Серед іншого РФ вимагає не включати Україну до НАТО та не вести на її території військову діяльність. Детальніше про проекти договорів РФ з США та НАТО читайте у матеріалі.

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Фото: Міноборони Росії