Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Лякав вибухівкою: у Дніпрі затримали чоловіка за “мінування” Верховної Ради

Юлія Соколова редакторка стрічки
Верховна Рада

У Дніпрі затримали чоловіка, який повідомив про начебто мінування будівлі Верховної Ради України, що розташована в центрі Києва.

За інформацією поліції Дніпропетровської області, дзвінок про “мінування” ВР надійшов до правоохоронців (на лінію 102) близько другої години дня в суботу, 25 грудня.

Поліцейські встановили, що фейкове повідомлення надійшло від 49-річного мешканця Дніпра.

Чоловік стверджував, що в адміністративній будівлі українського парламенту начебто закладено вибухівку, і він збирається її підірвати в дистанційному режимі.

Чоловіка виявили за місцем його проживання та затримали. У нього знайшли мобільний телефон, з якого й надійшло повідомлення про начебто вибухівку у Верховній Раді.

Мешканцю Дніпра вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об’єктів власності).

Тепер чоловікові загрожує покарання у вигляді ув’язнення на термін до восьми років.

Національна поліція

Варто зазначити, що це не перше повідомлення про “мінування” в Києві за останній час. Так, 19 грудня в столиці надійшла інформація про начебто замінування Південного та Центрального залізничних вокзалів.

А 1 листопада стало відомо про “мінування” торговельних центрів у центрі столиці. Йдеться про Глобус, ЦУМ та Метроград.

Читайте
Двічі зателефонував до поліції: псевдомінер з Київщини може потрапити за ґрати на вісім років

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка