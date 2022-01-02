Погода на Різдво, 7 січня 2022 року, порадує українців. Протягом дня очікується температура щонайбільше до -3 градусів морозу.

За даними Укргідрометцентру, на Різдво не варто очікувати снігу чи дощів, а у південних та частково центральних областях вигляне сонечко.

За прогнозом синоптиків, протягом тижня обійдеться без опадів, а температура повітря триматиметься на рівні від +3 до -3 градусів за Цельсієм.

Морози та снігопади нагрянуть в Україну приблизно до 19 січня, тобто до Хрещення Господнього. Такий прогноз озвучила завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

– Похолодання очікується точно. Нічні температури можуть опускатися не лише до -15 градусів, а й нижче. І денні будуть мінусовими, – зазначила Мартазінова.

Погода в Україні після Різдва стане значно холоднішою. Крім того, нагряне справжня зимова казка – білий сніг, хуртовини та морози.