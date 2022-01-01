2022 рік Україна знову зустрічає в умовах пандемії коронавірусу. Адаптивний карантин у нашій країні продовжили до 31 березня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже понад 40% дорослого населення отримали щеплення проти коронавірусу. Але поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% від усього дорослого населення, карантинні обмеження будуть продовжувати.

Також у 2022 році підвищаться тарифи, зросте розмір соцвиплат і пенсій. Низка нововведень чекає і на ФОПів. Зокрема, касові апарати, запровадження яких тривалий час відтерміновували, тепер будуть обов’язковими, але не для всіх.

Що зміниться в Україні в 2022 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Прожитковий мінімум і соцвиплати

У 2022 році тричі підвищуватимуть розмір прожиткового мінімуму: на початку року, влітку та в кінці року.

Тому прожитковий мінімум становитиме для:

дітей віком до 6 років: з 1 січня — 2 100 грн, з 1 липня — 2 201 грн, з 1 грудня — 2 272 грн;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 2 618 грн, з 1 липня — 2 744 грн, з 1 грудня — 2 833 грн;

працездатних осіб: з 1 січня — 2 481 грн, з 1 липня — 2 600 грн, з 1 грудня — 2 684 грн.

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 1 934 грн, з 1 липня — 2 027 грн, з 1 грудня — 2 093 грн.

У зв’язку з цим зміниться і розмір виплат на дітей-сиріт та розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

Для дітей віком до 6 років він становитиме з 1 січня 5 250 грн, з 1 липня – 5 502 грн і з 1 грудня – 5 680 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років виплати будуть вищі. З 1 січня – 6 545 грн, з 1 липня – 6 860 грн і з 1 грудня – 7 082 грн.

Аліменти

У 2022 році в Україні зросте мінімальний (гарантований), рекомендований і максимальний розмір аліментів.

Гарантований розмір аліментів для дітей віком до 6 років з 1 січня становитиме 1 050 грн, з 1 липня – 1 100 грн, з 1 грудня – 1 136 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років розмір буде вищий. З 1 січня – 1 309 грн, з 1 липня – 1 372 грн, з 1 грудня – 1 416 грн.

Рекомендований розмір аліментів для дітей до 6 років з 1 січня буде 2 100 грн, з 1 липня — 2 201 грн, з 1 грудня — 2 272 грн. Водночас для дітей віком від 6 до 18 років він становитиме з 1 січня 2 618 грн, з 1 липня — 2 744 грн, з 1 грудня — 2 833 грн

Максимальний розмір аліментів на дитину до 6 років 1 січня становитиме 21 тис. грн, з 1 липня – 22 010 грн, з 1 грудня – 22 720 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років його встановлять на рівні 26 180 грн з 1 січня, з 1 липня – 27 440 грн, з 1 грудня – 28 330 грн.

Пакунок малюка

Пакунок малюка у 2022 році, як і раніше, можна буде отримати грошима або в натуральній формі. У грошовій формі він становить не менше трьох прожиткових мінімумів для дитини до 6 років, тобто:

з 1 січня — 6 300 грн;

з 1 липня — 6 603 грн;

з 1 грудня — 6 816 грн.

Але витратити ці гроші батьки зможуть лише на гігієнічні засоби та косметику, дитяче харчування, одяг та взуття для дитини, дитячий посуд, предмети, призначені для догляду за новонародженим, постіль, коляски, автокрісла, ходунки та інші габаритні вироби для малюка, іграшки, розвивальні килимки та інші дитячі аксесуари.

Придбати їх можна у магазинах, які є учасниками проекту Монетизація одноразової натуральної допомоги.

Виплати при народженні дитини

Оскільки народні депутати так і не ухвалили закон про підвищення розміру виплат при народженні дитини до 50 тис. грн, то у 2022 році допомога становитиме 41 280 грн.

Її першу частину виплачують відразу – це 10 320 грн. Решту суми батьки отримують протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 грн на місяць.

Зарплати та пенсії

У 2022 році українці можуть розраховувати лише на одне незначне підвищення мінімальної зарплати. З 1 січня вона становитиме 6 500 грн, а з 1 жовтня зросте на 200 грн – до 6 700 грн. У погодинному розмірі з 1 січня це буде 39,26 грн, з 1 жовтня — 40,46 грн.

Водночас пенсіонери можуть розраховувати на підвищення мінімальної пенсії тричі. З 1 січня 2022 року вона зросте до 1 934 грн, з 1 липня – до 2 027 грн, а з 1 грудня – до 2 093 грн.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, у 2022 році очікується кілька етапів підвищення розміру пенсій для різних категорій населення.

Так, на січень запланований перерахунок пенсій для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС з інвалідністю. Продовжиться підвищення пенсій для 65-річних громадян у зв’язку зі зростанням мінімальної зарплати.

З 1 січня зросте мінімальна пенсія для сімей загиблих під час воєнних дій на Сході України. Вона становитиме 7,8 тис. грн.

Також запланована індексація пенсійних виплат із 1 березня 2022 року. Водночас у жовтні збираються підвищити розмір мінімальної пенсії для людей старше 70 років, які мають стаж 35 років (для чоловіків) або 30 (для жінок).

А ще у 2022 році запрацюють персональні кабінети в Єдиному соціальному реєстрі, які дозволять українцям контролювати власні пенсійні накопичення, звертатися по соціальну допомогу та отримувати її за декілька днів без зайвих черг.

Кожен громадянин зможе переглянути власні дані через додаток Дія. Під час старту роботи накопичувальної системи за допомогою цієї функції людина зможе обрати собі пенсійний фонд для накопичень чи змінити його.

Нові вимоги виходу на пенсію

В Україні з кожним роком зростають вимоги щодо наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком.

У 2022 році, щоб стати пенсіонером у віці 60 років, необхідно мати не менше 29 років страхового стажу (на рік більше, ніж було необхідно у 2021 році).

У разі відсутності необхідного страхового стажу після досягнення 60 років українці можуть скористатися правом виходу на пенсію за віком після досягнення 63-річного віку (зі страховим стажем від 19 до 29 років) та 65-річного віку за наявності страхового стажу від 15 до 19 років.

Кожного наступного року необхідна тривалість страхового стажу зростатиме на один рік. Починаючи з 1 січня 2028 року необхідний страховий стаж для призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років становитиме не менше 35 років.

Тарифи

Експертка з питань у галузі ЖКГ Кристина Ненно у коментарі Фактам ICTV розповіла, що тарифи на комунальні послуги в Україні у 2022 році зростуть.

За її словами, електроенергія здорожчає на 20-45% для побутових споживачів та на 50-70% для бізнесу. Вартість опалення та гарячої води зросте від 50 до 70%, водопостачання та каналізація подорожчають на 20-30%.

Газ для побутових споживачів здорожчає на 15-20% (майже 9 грн за кубометр), а для теплокомуненерго коштуватиме на 30-50% більше, ніж раніше (не більше 8,5 грн за кубометр). Розподіл та доставка газу теж значно зростуть в ціні: на 40-60% (4-5 грн).

Кристина Ненно прогнозує, що тарифи на електроенергію зростатимуть щороку на 20-25%. Перше таке подорожчання відбудеться після закінчення цього опалювального сезону, тобто навесні 2022 року.

До 30 квітня 2022 року для споживачів ще діятиме фіксована ціна у розмірі 1,44 грн за 1 кВт/год для домогосподарств, які споживають до 250 кВт/год на місяць, і 1,68 грн 1 кВт/год для тих, хто споживає понад 250 кВт/год на місяць.

Але до кінця 2022 року прогнозується ціна на рівні 1,73-1,8 грн за 1 кВт/год для тих, хто споживає менш як 250 кВт/год, а 2,02-2,10 грн – для тих, хто споживає більше.

Водночас, згідно з консенсус-прогнозом провідних фахівців у сфері макроаналізу та прогнозування, який оприлюднило Мінекономіки, у 2022 році ціна на газ підвищиться на 20%.

Тарифи на електроенергію можуть зрости на 17,5%, а на опалення та гарячу воду – на 18%.

Платні поліетиленові пакети

З 1 лютого за поліетиленові пакети доведеться платити. Їхня вартість становитиме 2 грн (без ручок та з бічними складками), 2,5 грн (з ручками та без бічних складок) і 3 грн (з ручками та бічними складками).

Але це не стосується біорозкладних пластикових пакетів, а також надтонких пакетів, що призначені для пакування свіжої риби та м’яса, сипучих продуктів та льоду, для яких пакет – це первинна упаковка. Їх планують заборонити після 2023 року.

За розповсюдження пластикових пакетів передбачено штраф від 8,5 тис. до 17 тис. грн, у разі повторного правопорушення – до 34 тис. грн.

Нові умови вступу

Вступна кампанія у 2022 році відбудеться у звичні для вступників терміни – у липні. Але на майбутніх студентів чекає низка нововведень. Так, Міносвіти вирішило посилити роль математики під час вступу до ВНЗ.

Тому математика стала другим обов’язковим конкурсним предметом для вступу на такі спеціальності: Політологія, Журналістика, Соціальна робота, Соціальне забезпечення. Раніше обов’язковим предметом була лише українська мова.

Також для вступу на спеціальність Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ЗНО з математики є третім конкурсним предметом замість кількох предметів на вибір.

Відбулися зміни у предметах для вступу на медичні спеціальності. Тепер другим предметом можна буде обрати математику або хімію, а третім – фізику або біологію. А для вступників на спеціальності галузі знань Охорона здоров’я замість фахового випробування будуть використовуватись результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.

Крім того, у Міносвіти вирішили скоротити перелік копій документів для вступників, які подають заяви в паперовій формі. Зокрема, тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Вступники матимуть можливість подати до п’яти заяв на місця державного замовлення. А ось для контрактної форми кількість заявок скоротили з 30 до 20.

Реєстрація для участі у ЗНО-2022 розпочнеться 1 лютого та триватиме до 9 березня 2022 року. Перше тестування заплановане на 23 травня, останнє – на 17 червня.

Стипендії

З 1 січня 2022 року для українських студентів підвищать стипендії. Розмір мінімальної (звичайної) академічної стипендії становитиме:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 1 250 грн;

для студентів закладів фахової передвищої освіти – 1 510 грн (підвищена – 1 930 грн);

для студентів закладів вищої освіти – 2 тис. грн (підвищена – 2 550 грн).

Нові податки для ФОПів

Оскільки у 2022 році зросте мінімальна заробітна плата, то зміняться і розміри виплат для фізосіб-підприємців. Так, мінімальна зарплата з 1 січня становитиме 6 500 грн, а з 1 жовтня – 6 700 грн.

Ставка нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) становить 22%. Тому його мінімальний розмір з 1 січня буде 1 430 (6 500*22%), з 1 жовтня – 1 474 грн (6 700*22%).

Відповідно, суми податків та внесків для фізичних осіб-підприємців і платників єдиного податку у 2022 році становитимуть для:

ФОП I групи

ЄСВ – 1 430 грн (з 1 січня) і 1 474 грн (з 1 жовтня).

Єдиний податок становить не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2022. Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня буде 2 481 грн, з 1 липня – 2 600 грн, з 1 грудня – 2 684 грн.

Тому для ФОПів це 248,10 з 1 січня, 260 – з 1 липня і 268,40 – з 1 грудня.

ФОП II групи

ЄСВ – 1 430 грн (з 1 січня) і 1 474 грн (з 1 жовтня).

Єдиний податок – це 20% від мінімальної заробітної плати. Тому з 1 січня це буде 1 300 грн, а з 1 жовтня – 1 340 грн.

ФОП III групи

ЄСВ – 1 430 грн (з 1 січня) і 1 474 грн (з 1 жовтня). Єдиний податок для цієї категорії розраховується як 5% доходу або 3% доходу та ПДВ (податку на додаткову вартість).

ФОП загальної системи оподаткування

ЄСВ – 1 430 грн (з 1 січня) і 1 474 грн (з 1 жовтня). Доходи ФОП на загальній системі оподаткування, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18% від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 1,5% військового збору від чистого доходу.

Касові апарати для ФОПів

З 1 січня касові апарати будуть потрібні всім підприємцям другої, третьої і четвертої груп спрощеної системи оподаткування для проведення будь-яких розрахункових операцій.

Тому з наступного року касовий апарат повинні використовувати ресторани, кафе, турагенції, туроператори, готелі, інтернет-магазини, продавці текстилю, магазини секонд-хенду, ювелірних виробів.

Касові апарати не потрібні ФОПам першої групи. Це ті підприємці, які не мають найманих працівників, займаються роздрібною торгівлею за готівку на ринках, або ті, хто працює за моделлю бізнесу B2B.

У разі проведення розрахункової операції без касового апарату з 1 січня 2022 року штраф становитиме:

100% від вартості проданих з порушеннями товарів, робіт, послуг (за порушення, вчинене вперше);

150% від вартості – за кожне наступне вчинене порушення.

Підвищення податків для українців

У листопаді 2021 року Верховна Рада ухвалила так званий ресурсний законопроект. Він передбачає, що у 2022 році з’являться нові податки для українців.

Зокрема, запроваджується мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ). Це мінімальна сума податку, яку потрібно сплатити за земельну ділянку сільськогосподарського призначення. Вона становитиме близько 5% від вартості землі на рік. Але у 2022 і 2023 роках це буде 4%.

Не поширюватиметься мінімальне податкове зобов’язання на власників земельних ділянок у межах населених пунктів, тобто на землю на прибудинкових територіях.

Ще одна норма цього закону передбачає запровадження податку у розмірі 18% на доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції. Але він діятиме, якщо сума доходів від продажу перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати (78 тис. грн – з 1 січня і 80 400 грн – з 1 жовтня).

Крім того, для українців запроваджується податок у розмірі 18% на дохід, якщо громадянин продає третій та наступний після нього об’єкти нерухомості протягом одного року.

Наразі дохід від продажу одного об’єкта на рік не оподатковується, а продаж другого і наступних – оподатковується за ставкою 5%.

Читайте Ставки податку на нерухоме майно у 2022 році

Податок від Amazone

Компанія Amazon розіслала українським некомерційним користувачам повідомлення про стягнення податку на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20% з 1 січня 2022 року. Раніше про це також заявляли Meta, Google, eBay та Adobe.

Такі нововведення пов’язані із тим, що у січні 2022 року набуває чинності так званий закон про податок на Google. Згідно з документом, онлайн-послуги, які компанії-нерезиденти надають українським користувачам, оподатковуються податком на додану вартість у розмірі 20%.

Національний спротив

З 1 січня 2022 року набуває чинності закон про національний спротив. Він є складовою частиною комплексної оборони держави.

Закон передбачає, що у складі Збройних сил України з’явиться окремий рід військ – Сили територіальної оборони. Крім того, територіальна оборона матиме цивільну складову (органи державної та місцевої влади) і військово-цивільну (штаби зон територіальної оборони, добровольчі формування територіальних громад).

Загалом керуватиме ними верховний головнокомандувач, тобто президент України, а безпосередні накази віддаватиме головнокомандувач ЗСУ через командувача Сил територіальної оборони.

У мирний час в Силах територіальної оборони служитимуть контрактники та офіцери-призовники, а в особливий період будуть долучатися військовозобов’язані та резервісти.

Добровольчі формування територіальних громад будуть формуватися за рахунок добровольців.

Військовий облік для жінок

Міністерство оборони суттєво розширило перелік спеціальностей та професій для жінок, яким потрібно стати на військовий облік протягом 2022 року.

До списку потрапили музиканти, журналісти, програмісти, піарники, юристи, соцпрацівники, працівники ресторанів та готелів та багато інших. Загалом представники понад 100 сфер діяльності.

Повний перелік професій жінок-військовозобов’язаних можна побачити за посиланням. Усі, хто потрапив до цього списку, будуть зобов’язані стати на облік у військкоматі до кінця 2022 року.

Жінок, що стали на облік, можуть призвати на службу або у разі військового становища в країні, або при мобілізації – але й у тому і в іншому випадку необхідна згода військовозобов’язаної.

У 2023 році штраф за відмову жінки ставати на військовий облік становитиме від 850 до 1500 грн, керівника її підприємства чи організації оштрафують на суму від 5,5 тис. до 8,5 тис. гривень.

У Міноборони обіцяють розробити детальний алгоритм взяття жінок на військовий облік. Але з переліком необхідних документів вже можна ознайомитися за посиланням.

Штрафи за вказування статі у вакансії

З 8 січня 2022 року роботодавців штрафуватимуть за те, що вони вказують певну стать у вакансіях (тільки для жінок, або тільки для чоловіків).

Розмір штрафу дорівнюватиме десятикратному розміру мінімальної зарплати (з січня – 65 тис. грн, з жовтня – 67 тис. грн). Але це правило не стосується специфічної роботи, яка може виконуватися винятково чоловіком або жінкою.

Повернення техогляду

Обов’язковий техогляд для легкових автомобілів в Україні скасували у 2011 році. Зараз обов’язкове проходження техогляду передбачене лише для комерційних транспортних засобів: автобусів, вантажівок, ліцензованих таксі.

Але коли у 2014 році Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС, то зобов’язалася повернути технічний огляд для всіх власників автомобілів.

Виконати це зобов’язання держава повинна не пізніше, ніж за п’ять років після набуття чинності угоди в повному обсязі, тобто до вересня 2022 року.

Нові штрафи

За керування без прав українцям доведеться заплатити 425 грн, а якщо водій не отримав дозвіл та не отримав посвідчення – штраф у розмірі 3 400 грн. За повторне порушення – 20 400 грн.

За керування авто під дією алкоголю також посилили покарання – 17 тис. грн штрафу та позбавлення прав на рік. У разі повторного порушення водія зобов’яжуть виплатити 34 тис. грн і позбавлять прав на три роки.

Читайте: Штрафи, техогляд і податок на авто: що зміниться для водіїв у 2022 році

Пандемія та бустерна доза вакцини

Наразі фахівці роблять різні прогнози щодо того, як довго триватиме пандемія коронавірусу. Так, головний експерт ВООЗ з Covid-кризи Марія Ван Керкхове переконана, що стримування розповсюдження коронавірусу наступного року можливе.

Світ може стати свідком того, як Covid-пандемія почне перетворюватися на ендемічне захворювання, подібне до інших, з якими живе людство. Але за умови, що кричуща нерівність у доступі до вакцин не затягне її і не з’являться гірші варіанти.

Тим часом країни вже почали застосовувати додаткову дозу вакцини від Covid-19, щоб захистити своїх громадян.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що в Україні готові до запровадження бустерного щеплення від коронавірусу. Країна вже домовилася про постачання препаратів для Covid-вакцинації на наступні декілька років.

Бустерна вакцинація в Україні може з’явитися вже у січні-лютому 2022 року. Але у МОЗ переконані, що почати робити щеплення третьою дозою можна за умови, що щонайменше 50% українців отримають дві дози вакцини.