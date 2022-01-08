У суботу, 8 січня, виповнюється друга річниця катастрофи літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України (МАУ) у небі над Іраном.

Лайнер виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ, на його борту перебували громадяни із шести країн: України, Ірану, Канади, Великої Британії, Швеції та Афганістану.

Більшість пасажирів були з Ірану та Канади, вони транзитом прямували до Торонто для навчання та роботи після новорічних свят в Ірані.

Загалом у літаку було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. 11 із них були українцями. 24 – неповнолітніми. І всі 176 людей – загинули.

Цю авіакатастрофу визнали найбільшою за кількістю померлих за всю історію української авіації.

У момент авіарейсу жодних обмежень на перельоти над Тегераном не було, але за кілька годин до інциденту Іран завдав ракетних ударів по американських військових базах в Іраку.

Хронологія подій, що сталися з Boeing 737

8 січня 2020 року о 4.32 за Києвом (о 6.12 за місцевим часом) український літак PS752 вилетів із міжнародного аеропорту Імама Хомейні.

Але незабаром після зльоту очевидці зафіксували на камери, як літак почав горіти, втрачати висоту і, зрештою, впав та розбився.

Спочатку про аварію літака МАУ заявило приватне іранське агентство Tasnim, потім про інцидент повідомили і офіційні рятувальні служби Ірану.

Через кілька годин після падіння літака заяву про те, що трапилось, випустило Міністерство закордонних справ України, а президент Володимир Зеленський висловив співчуття сім’ям загиблих і сказав, що повертається до столиці з робочої поїздки в Омані.

Зеленський доручив РНБО створити оперштаб із розслідування авіакатастрофи, його керівником призначили секретаря Ради – Олексія Данілова.

Генпрокуратура України тим часом розпочала досудове розслідування катастрофи.

9 січня 2020 року західні ЗМІ з посиланням на свої джерела заявили, що літак МАУ збила іранська ракета.

Пізніше ту ж версію озвучив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, а на той момент президент США Дональд Трамп сказав, що вважає катастрофу підозрілою, оскільки політ відбувався у неспокійному районі і тому хтось міг “просто помилитися”.

В Ірані ж спочатку спростовували версію про ракетний удар по Boeing 737, там сказали, що це “безглузді чутки” та “психологічна війна”.

У ніч на 11 січня 2020 року в ЗМІ заявили, що причиною аварії літака могло стати те, що військові Ірану нібито переплутали літак МАУ, який вилетів з аеропорту Тегерана, з “ворожим” об’єктом США, через що його і збили ракетою.

Говорилося, що в український літак випустили дві ракети виробництва РФ – найімовірніше, Тор-М1, куплені Тегераном у Москви в 2005 році. Їхня дальність ураження становить близько 12 км.

Вранці того ж дня влада Ірану визнала, що літак був збитий. Але там наполягали, що причини аварії пов’язані з людським фактором.

За їхніми заявами, лайнер помилково сприйняли як ворожу ціль після того, як внаслідок удару американського безпілотника загинув високопоставлений іранський військовий генерал.

На той момент президент країни Хасан Роухані заявив, що трагедія є “помилкою, яку неможливо вибачити” і пообіцяв продовжити розслідування.

Після цього у Тегерані розпочалися протести.

За аварію літака МАУ взяло відповідальність елітне військово-політичне формування Ірану.

Командувач Військово-космічними військами генерал Амір-Алі Хаджізаде заявив, що система протиповітряної оборони нібито сприйняла пасажирський літак як крилату ракету.

На цю інформацію відреагував Володимир Зеленський: президент висловив сподівання, що розслідування буде проведено без штучних затримок та перешкод. Також він звернувся до народу України з обіцянкою, що країна розслідуватиме авіакатастрофу та добиватиметься, щоб винних покарали.

Тим часом Іран пообіцяв, що винних буде покарано, а сім’ям постраждалих виплатять компенсації.

Але процедуру розслідування, як і питання виплат, затягували упродовж року.

Іран протягом півроку займався самостійним розшифруванням чорних ящиків, і лише в липні 2020 року їх передали на експертизу до Франції.

Там почали розшифровку 20 липня, а до 23 числа завершили попередній аналіз обох бортових самописців.

Вилучення даних відбувалося у присутності представників України, Канади, США, Франції, Великої Британії та Швеції – оскільки громадяни цих країн були серед загиблих в авіакатастрофі.

Як показало розшифрування, авіалайнер МАУ збили двома ракетами. Попадання сталося з часовим інтервалом у 25 секунд, під час якого пасажири були ще живі.

Так, перша ракета лише зачепила літак, а друга – потрапила точно в Boeing 737. Радіолокаційна система та самописці виявилися пошкодженими.

Записи показали, що українські пілоти намагалися врятувати пошкоджений літак до останнього.

Коли будуть покарані винуватці катастрофи

Офіс генпрокурора України розпочав розслідування того, що сталося, відразу після того, як стало відомо про катастрофу.

СБУ, тим часом, відкрила провадження за трьома статтями Кримінального кодексу: про порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, про умисне вбивство та умисне знищення або пошкодження майна.

Іран також розпочав розслідування одразу після катастрофи. До 9 січня Управління цивільної авіації цієї країни опублікувало попередній звіт розслідування, в якому слідчі оприлюднили свідчення очевидців, дані про несподівану зміну траєкторії літака, інформацію про пожежу у повітрі, а також повідомили, що планують співпрацювати для встановлення причин катастрофи з усіма країнами.

Пізніше глава МЗС Ірану Джавад Заріф уточнив, що людину, яка помилково збила український Boeing, посадили у в’язницю.

Також він заявив, що ймовірних винуватців аварії літака заарештували 14 січня. Повідомлялося, що це шість іранських чиновників, чиї імена він не назвав.

Через два дні представники п’яти країн – Британії, Канади, Швеції, Афганістану та України – вимагали виплати компенсацій сім’ям загиблих.

У грудні 2020 року Іран пообіцяв, що виділить сім’ям кожної жертви катастрофи рейсу PS752 по $150 000.

Але Канада відмовилася від цієї пропозиції, українські експерти також критикували таку суму компенсації.

У березні 2021 року Іран опублікував остаточний звіт щодо збиття літака МАУ, який був розкритикований Україною як упереджений.

Надалі, у квітні 2021 року, прокуратура Ірану висунула звинувачення в причетності до знищення українського літака десяти іранським чиновникам. Але їхні імена та посади так і не розкрили.

У листопаді 2021 року в іранському військовому суді розпочалися слухання у справі про катастрофу українського літака в Тегерані. На засіданні були присутні десять військовослужбовців-підозрюваних, сім’ї потерпілих та їх захист. Дату наступного засідання у справі не назвали.

А наприкінці минулого року міжнародна група з координації допомоги жертвам українського лайнера, який зазнав аварії, почала вимагати, щоб Іран підтвердив свою готовність брати участь у перемовинах щодо відшкодування збитків за збивання рейсів до 5 січня 2022 року.

Тим часом Верховний суд провінції Онтаріо в Канаді 4 січня 2022 року ухвалив виплату сім’ям шести жертв катастрофи Boeing 107 млн канадських доларів ($78,7 млн), а також – відсотки.

Таке рішення суд постановив у зв’язку з тим, що збиття лайнера PS752 у травні 2021 року визнали умисним терористичним актом.

Якщо Іран відмовиться добровільно виконати рішення суду, адвокат родичів жертв Марк Арнолд пообіцяв домагатися арешту майна цієї країни в Канаді та за кордоном.

Держава Іран, її Збройні сили, Корпус вартових ісламської революції, верховний лідер країни Аятолла Хаменеї та кілька інших фігурантів, які є відповідачами у справі, не стали захищати себе під час слухань, хоч і отримали повістку до суду ще минулого року.

У четвер, 6 січня 2022 року, МЗС України повідомило, що Іран категорично відмовився від переговорів щодо відшкодування збитків після катастрофи літака МАУ.

Так, незважаючи на те, що міжнародна група закликала Іран взяти на себе зобов’язання розпочати переговори до 5 січня 2022 року, він відповів, що не бачить потреби в такому кроці, хоча спочатку влада країни була згодна на співпрацю.

У міжнародній групі зазначили, що тепер зосередяться на тому, щоб вирішити це питання відповідно до норм міжнародного права.

Там уточнили, що мають намір зробити все, щоб забезпечити “повне відшкодування збитків Іраном”.