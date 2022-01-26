Бомбосховища у Харкові: адреси та правила евакуації

Бомбосховища захищають від обстрілів, обвалу приміщень та інших наслідків надзвичайної ситуації. У разі виникнення НС про це попередять звуки сирени. Після сигналу цивільної оборони Увага всім! треба спокійно прослухати повідомлення та виконати необхідні інструкції. Ця інформація передаватиметься по радіо, телебаченню чи через СМС-повідомлення. Факти ICTV розповідають про правила евакуації на випадок виникнення НС та пропонують список адрес бомбосховищ у Харкові.

Що взяти з собою та де сховатися

Передусім треба взяти з собою найнебхідніші речі – документи, воду, гроші, продукти першої необхідності та ліки, а також швидко знайти найближче бомбосховище.

До речі, бажано заздалегіть зібрати так звану тривожну валізу. Як це зробити правильно та що в неї покласти, ми розповідали раніше.

Бомбосховища у Харкові

На сьогодні у Харкові налічується близько 4 тис. 200 найпростіших укриттів, які розміщені у підвалах житлових будинків. Вони розраховані на перебування людей від 1 до 4 годин.

В будинках з такими бомбосховищами є спеціальні покажчики та інформація з номерами телефонів Жилкомсервісу, де можна взяти від них ключі.

Для працівників стратегічно важливих підприємств є понад 300 споруд цивільного захисту.

Є у Харкові й споруди подвійного призначення, де можна сховатися у разі надзвичайної ситуації. Це – метро, підземні паркінги та переходи.

Адресу найближчого укриття можна дізнатися в райадміністраціях, КП Жилкомсервіс та інформаційно-диспетчерській службі 15-62.

Адреси всіх бомбосховищ Харкова можна знайти на онлайн-карті, що постійно оновлюється.

Як записатися до тероборони у Харкові

Зараз через можливий напад РФ в усіх регіонах тренують бійців тероборони. Ті, хто бажає проходити контрактну службу у підрозділах територіальної оборони Харкова та області, можуть зателефонувати за номером: 093-2-113-113, або ж звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

У Харкові таких сім, на території області – майже 30.

Бомбосховища у Харкові: адреси та правила евакуації / 3 фотографии

До речі, підписати контракт на військову службу у підрозділах тероборони можуть усі охочі віком до 60 років, досвід служби не обов’язковий. Проте зараз поки діє заборона на прийняття на таку службу для офіцерів запасу.

Загалом постійна чисельність Сил територіальної оборони (без урахування резервістів та військовозобов’язаних) складає 10 тис. осіб.

Фото: Харківська міськрада