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Факти / Україна / Суспільство

Авіакомпанія МАУ відправить 5 літаків Boeing до Іспанії через вимогу лізингодавців

Юля Захарченко редакторка стрічки
Літак, переліт, аеропорт

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України відправить п’ять літаків Boeing 737-800 до Іспанії через вимогу лізингодавців.

За даними МАУ, компанія отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у небі України.

Через це компанія ухвалила рішення про відправлення п’яти літаків до іншої країни за умови збереження іншого авіатранспорту в флоті МАУ.

Крім того, компанія відправить два літаки на планове технічне обслуговування двигунів до Белграду (Сербія).

13 лютого літак авіакомпанії SkyUp вимушено приземлився в аеропорту Кишинева. Рейс не зміг зайти в повітряний простір України через заборону власника літака.

SkyUp припинила продаж квитків на вильоти з України з 14 до 16 лютого. Страхові компанії повідомили українських авіаперевізників, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів.

Небо над Україною зараз залишається відкритим. Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без обмежень. Держава готова підтримати авіаперевізників.

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Фото: Depositphotos

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