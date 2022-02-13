До України з Литви прибули ракетні комплекси Stinger та інша військова амуніція.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що пакет литовської військової допомоги до України доправлявся протягом 12-13 лютого.

– До Києва прибули ПЗРК Stinger та інша військова амуніція. Дякую уряду Литви, всьому литовському народу та особисто великому другу України Міністру національної оборони Литовської Республіки Арвідасу Анушаускасу за допомогу, – написав Олексій Резніков.

Він зазначив, що українсько-литовські відносини дуже тісні та тривають вже багато століть, а сучасна історія твориться спільно і по-родинному.

– Я певен, що військова дипломатія сьогодні є однією із ключових запорук відносин між країнами. Завдяки десяткам зустрічей і телефонних перемовин сьогодні Україна отримує безпрецедентну підтримку з боку партнерів. Далі буде, – резюмував міністр оборони.

Наприкінці січня стало відомо, що Естонія передасть Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Міноборони Чехії також повідомляло про готовність надати Україні військову допомогу. У чеському відомстві згодом зазначили, що йдеться не лише про допомогу у вигляді зброї, а й у вигляді військових.

Після цього, 9 лютого, США передали Україні чергову партію військової допомоги вагою 80 тонн.

Того ж дня в Україну прилетів вантаж із військовою допомогою з Великої Британії, в якому перебували бронежилети та каски.

Джерело: Олексій Резніков

Фото: Олексій Резніков