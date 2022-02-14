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Факты / Украина / Общество

Авиакомпания МАУ отправит 5 самолетов Boeing в Испанию по требованию лизингодателей

Юля Захарченко редактор ленты
Літак, переліт, аеропорт

Авиакомпания Международные авиалинии Украины отправит пять самолетов Boeing 737-800 в Испанию по требованию лизингодателей.

По данным МАУ, компания получила официальное уведомление от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в небе Украины.

Поэтому компания приняла решение об отправке пяти самолетов в другую страну при условии сохранения другого авиатранспорта во флоте МАУ.

Кроме того, компания отправит два самолета на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград (Сербия).

13 февраля самолет авиакомпании SkyUp вынужденно приземлился в аэропорту Кишинева. Рейс не смог зайти в воздушное пространство Украины из-за запрета владельца самолета.

SkyUp прекратила продажу билетов на вылеты из Украины с 14 до 16 февраля. Страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов.

Небо над Украиной сейчас остается открытым. Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. Государство готово поддержать авиаперевозчиков.

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Фото: Depositphotos

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