Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Проїзд у комунальному транспорті Києва безкоштовний – деталі

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Метро Києва

24 лютого проїзд у комунальному громадському транспорті Києва безкоштовний.

Зокрема, громадяни можуть скористатися послугам Київського метрополітену, не оплачуючи проїзд.

– Турнікети відкриті, прохід вільний. Поїзди йдуть кожну хвилину, – повідомляють кияни, які вже скористалися послугами підземки.

Водночас громадський порядок там регулює поліція, наразі збільшено кількість правоохоронців.

Проте натовпу людей у підземці немає.

Про таку ж ситуацію повідомляють і харківські Telegram-канали.

– У метро відключили турнікети. Вхід вільний, – йдеться у повідомленні.

Читайте
Україна закрила повітряний простір

Вранці 24 лютого 2022 року мешканці низки міст України чули вибухи, їх пов’язують із агресивними діями РФ проти України.

У зв’язку з цим в Україні запровадили воєнний стан. Рішення підтримала Рада.

Громадян закликають за можливості перебувати вдома і не панікувати.

Джерело: Kyiv Metro Alerts, Петро Оленич | CDTO Києва, ТРУХА. Харьков

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка