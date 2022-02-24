Метро Києва

24 лютого проїзд у комунальному громадському транспорті Києва безкоштовний.
Зокрема, громадяни можуть скористатися послугам Київського метрополітену, не оплачуючи проїзд.
– Турнікети відкриті, прохід вільний. Поїзди йдуть кожну хвилину, – повідомляють кияни, які вже скористалися послугами підземки.
Водночас громадський порядок там регулює поліція, наразі збільшено кількість правоохоронців.
Проте натовпу людей у підземці немає.
Про таку ж ситуацію повідомляють і харківські Telegram-канали.
– У метро відключили турнікети. Вхід вільний, – йдеться у повідомленні.
Вранці 24 лютого 2022 року мешканці низки міст України чули вибухи, їх пов’язують із агресивними діями РФ проти України.
У зв’язку з цим в Україні запровадили воєнний стан. Рішення підтримала Рада.
Громадян закликають за можливості перебувати вдома і не панікувати.
Джерело: Kyiv Metro Alerts, Петро Оленич | CDTO Києва, ТРУХА. Харьков