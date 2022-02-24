Метро Києва

24 лютого проїзд у комунальному громадському транспорті Києва безкоштовний.

Зокрема, громадяни можуть скористатися послугам Київського метрополітену, не оплачуючи проїзд.

– Турнікети відкриті, прохід вільний. Поїзди йдуть кожну хвилину, – повідомляють кияни, які вже скористалися послугами підземки.

Водночас громадський порядок там регулює поліція, наразі збільшено кількість правоохоронців.

Проте натовпу людей у підземці немає.

Про таку ж ситуацію повідомляють і харківські Telegram-канали.

– У метро відключили турнікети. Вхід вільний, – йдеться у повідомленні.

Читайте Україна закрила повітряний простір

Вранці 24 лютого 2022 року мешканці низки міст України чули вибухи, їх пов’язують із агресивними діями РФ проти України.

У зв’язку з цим в Україні запровадили воєнний стан. Рішення підтримала Рада.

Громадян закликають за можливості перебувати вдома і не панікувати.

Джерело: Kyiv Metro Alerts, Петро Оленич | CDTO Києва, ТРУХА. Харьков