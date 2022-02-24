Усі поїзди до та з Києва, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком.

Про це поінформували в пресслужбі Укрзалізниці.

– Укрзалізниця повідомляє, що всі поїзди до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком, – зазначається в повідомленні.

Що стосується поїздів східного напрямку, то вони також продовжують курсувати на безпечній швидкості.

Водночас в УЗ попередили про можливі сповільнення поїздів та зупинки з міркувань безпеки. Це може відбуватися біля станцій, які обладнані укриттями.

– Це стосується напрямку Маріуполя через Дніпро, – уточнили в УЗ.

Як відомо, в ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні.

У зв’язку з цим президент України Володимир Зеленський ініціював запровадження воєнного стану на всій території країни. Верховна Рада підтримала це рішення та проголосувала за запровадження воєнного стану в Україні. Рішення підтримали 300 народних депутатів.