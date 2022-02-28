Легенда українського та світового боксу Володимир Кличко звернувся до громадян Німеччини, Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну та інших держав Європи із закликом підтримати Україну благодійними внесками.

Зокрема, йдеться про підтримку українських військових.

– Сьогодні вони всіма способами намагаються зупинити російську агресію перед дверима наших домівок, щоб вона не йшла далі, щоб вона зупинилася. Ми потребуємо вашої допомоги. Терміново. Допомоги, щоб захистити наших громадян та вижити, – зазначив Володимир Кличко.

Він попросив європейців робити пожертви.

– Будь ласка, робіть пожертви на спеціальні рахунки, створені в національних банках. Жертвуйте на виживання, жертвуйте для миру, миру у Європі, – додав він.

24 лютого Росія вторглася на територію України. З того часу окупанти обстрілюють українські міста, зокрема житлові райони. Жертвами стають не лише військові, а й пересічні українці.

Водночас ЗСУ відважно чинять опір за різними напрямками. Вони потребують підтримки зброєю, гуманітарною допомогою.

Джерело: Віталій Кличко