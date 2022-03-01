Обстріл Харкова з Градів та переговори України з РФ: що відбувається на шосту добу масштабної війни в Україні (онлайн)
Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
27 лютого у Міноборони України підтвердили, що кількість знищених російських окупантів уже перевищила 4,5 тис. осіб. У полоні вже перебувають понад 200 російських інтервентів, цифра постійно зростає.
Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.
У Міністерстві оборони України показали, як приготувати Коктейль Молотова.
– Коктейль Молотова – перевірена часом, ефективна і проста у приготуванні зброя у боротьбі з російськими танками та іншою технікою. При наближенні ворожої техніки з укриття запалюємо гніт і, влучно кидаючи коктейль, пригощаємо російських окупантів, – розповіли у Міноборони.
Компанія General Motors призупиняє експорт автомобілів до Росії. Повідомляє телеканал Fox Business.
Сім’я Путіна вивезена в підземний бункер на Алтаї. Про це повідомив російський професор Валерій Соловей.
Україна незабаром додатково отримає 70 літаків для нашої армії від партнерів. Йдеться про Міг-29 та Су-25, які у разі потреби зможуть базуватися на польських аеродромах.
- Болгарія (Міг-29) – 16 літаків;
- Болгарія (Су-25) – 14 літаків;
- Польща (Міг-29) – 28 літаків;
- Словаччина (Міг-29) – 12 літаків.
Президент України Володимир Зеленський у новому відеозверненні заявив, що підписав указ про присвоєння звання Героя України 12 захисникам, шістьом з них – посмертно.
Крім цього, глава держави розповів, що заявка на членство України в Євросоюзі, яку він підписав 28 лютого, уже доставлена у Брюссель та офіційно зареєстрована.
Українські оператори відключили зв’язок окупантам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж. Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.
– Позбавившись можливості телефонувати зі своїх номерів, окупаційні війська дедалі частіше відбирають телефони у громадян. Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон, – йдеться у повідомленні.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження безвізового режиму для іноземних добровольців, які хочуть допомогти захистити Україну від російських загарбників.
– У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України ухвалюю запровадити з 1 березня 2022 року на період дії воєнного стану… безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Міжнародного легіону оборони України, крім громадян держави, визнаної державою-агресором, – йдеться у указі №82/2022.
Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки вирішив змінити назву через агресію РФ в Україні.
Тепер він називатиметься Національним академічним драматичним театром імені Лесі Українки. Повідомив генеральний директор – художній керівник театру Михайло Резнікович.
– У ці тривожні дні я переконаний, що не може бути двох різних точок зору щодо того, що відбувається сьогодні в Україні. Не може бути двох різних точок зору і щодо офіційного оформлення вже давно визрілого у колективі театру рішення про зміну назви, – написав Резнікович.
Безпілотні літальні апарати Baykatar-2 та українська артилерія знищили понад 120 одиниць військової техніки Російської Федерації під Лебедином (Бориспільський район, Київщина).
– 96 ворожих танків, 20 градів, 8 бензовозів під Лебедином спалили вщент артилерією та точними ударами Байкатарів, – йдеться у повідомленні Оперативного командування Північ.
Перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink вже прибула до України. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. Раніше з таким проханням він звернувся у Twitter до Ілона Маска.
Starlink — here. Thanks, @elonmusk pic.twitter.com/dZbaYqWYCf
— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 28, 2022