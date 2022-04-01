Нові жертви обстрілу Миколаївської ОВА та анонс санкцій США: що відбувається на 37-у добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 17 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
▪️1370 ракет �� випустила по ��
▪️ 148 дітей вбили �� фашисти під час обстрілів та авіанальотів
▪️понад 10 млн українців покинули свої домівки через війну
▪️рф знищила 15 �� аеропортів
Кожен день загарбники вчиняють звірства.
Не пробачимо путінських злочинців! pic.twitter.com/Rlg3T0Y1Q8
— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 31, 2022
Головне зі зведенння Генштабу ЗСУ станом на 06.00
Російські окупаційні війська продовжують відведення частини підрозділів з півночі Київської області в сторону Білорусі. Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), які викрали терористи. Також російські мародери вивозять майно, награбоване в українців у тимчасово зайнятих містах.
На тимчасово зайнятих територіях ворог обмежує рух цивільного населення, використовує будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримує в заручниках місцевих мешканців та активістів. Триває мародерство та вчинення насильства стосовно українців.
В окремих районах тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців перейти на розрахунок за товари та послуги у російських рублях.
Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи. Також збито БПЛА типу Орлан-10.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Грузія приєднується до всіх запроваджених санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на CNN.
– Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти РФ, і це дійсно вже щось значить для нашого фінансового сектора, – сказала Зурабішвілі.
За словами президентки, Грузія також підтримує всі міжнародні резолюції на підтримку України.
Вірменія не дозволить перекидати та розміщувати іноземних бойовиків в Україну через свою територію.
Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у соціальних мережах.
– Очевидно, що Вірменія, яка постраждала від найманців-терористів у нагірно-карабахській війні два роки тому, ніколи не стане сприяти переміщенню та розгортанню бойовиків-терористів до України через вірменську територію, – зазначив він.
Президент США Джо Байден не планує переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки така розмова передбачає серйозну деескалацію з боку Росії в Україні.
Про це розповів директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд. За її словами, будь-яке відновлення дипломатії на такому рівні вимагатиме від росіян значних кроків для демонстрації серйозної деескалації.
– Ми ясно зазначили, президент Байден вказав на необхідність відчутної розрядки з боку Росії та чіткої, істинної прихильності дипломатії до того, як президент провів би таку розмову, – каже вона.
Українські військові 60-тої окремої піхотної бригади визволили 11 населених пунктів у Херсонській області. Вони повністю перебувають під контролем Збройних сил України.
Про це повідомило оперативне командування Південь. Йдеться про Нововоронцовку, Малу Шестерню, Новогригорівку, Тополине, Князівку, Краснівку, Свободне, Кам’янку, Пригір’я, Кочубєївку та Орлове.
Андрій Шевченко: Я не згоден зі словами Джанні Інфантіно
– Я хочу прокоментувати слова президента ФІФА Джанні Інфантіно, який назвав те, що зараз відбувається у нашій країні, “конфліктом”. Я не згоден зі словами Інфантіно. Це ніякий не конфлікт, це справжня війна і геноцид українського народу зі сторони росії!
ЄС має закликати Китай не надавати зброю Росії у її війні проти України, а також не звільняти президента Путіна від західних санкцій.
Президент Китаю Сі Цзіньпін, який відмовився засудити напад Москви на свого сусіда, проведе тригодинний віртуальний саміт у п’ятницю з офіційними особами, зокрема з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Німеччина та Туреччина висловили готовність стати гарантами безпеки України. Про це повідомив глава української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія.
На даний момент сторонніх осіб на майданчику Чорнобилької АЕС не перебуває. Про це повідомило Держагентство з управління зоною відчуження.