Обстріл Броварів, Харкова та атака на Луганщину: що відбувається на 54-ту добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 20 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Оперативна інформація станом на 06.00, 18.04.2022 щодо російського вторгнення:
Держкіно закликає не допустити російські фільми до участі у Каннському кінофестивалі.
Відповідний лист-звернення до керівника фестивалю П’єра Лескюра підписала голова українського агентства Марина Кудерчук.
У конкурсну програму Канн цього року увійшла робота Кіріла Сєрєбрєннікова Дружина Чайковського.
У Боярці Київської області може з’явитися вулиця імені загиблого фотокореспондента Макса Левіна.
Збір підписів за таку ініціативу організував рух Небо. Активісти пропонують дати таку назву вулиці Заводській, де Левін жив багато років.
Чорнобаївка серія 16
Олексій Арестович повідомив, що низька хмарність та сильний дощ не завадили українським військовим розгромити позицій противника та оновлених складів з ракетними боєприпасами у Чорнобаївці.
– Попри сумніви суспільства, що цей ідіотизм в принципі можливий у виконанні розумних істот і завдяки халату нового керма генерала Дворнікова, – написав Арестович.
Жителів Луганщини закликають негайно евакуюватись, оскільки це може бути останній шанс. Заявив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.
– Наступний тиждень може бути важким. Може бути останнім, коли ми ще маємо шанс вас урятувати. Наступ може початися фашистсько, традиційно, вранці. Залишитися живими – єдине, що від вас вимагається. Прийміть це рішення, – сказав він.
Російські війська готуються до вирішальної битви за Донбас і хочуть здобути бодай якусь перемогу до Великодня, тобто 24 квітня. Повідомив очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.
– Вони дуже поспішають, тому що вони дуже обмежені в часі. Скажімо так, вони дуже хочуть встигнути отримати хоч якусь тактичну перевагу та тактичні досягнення, які зможуть показати як певною мірою виграш Росії у цій “спецоперації”. Вони поспішають до Великодня, – сказав Буданов.
Україна просить у держав Великої сімки $50 млрд на покриття дефіциту бюджету.
Про це в коментарі журналістам заявив економічний радник президента України Олег Устенко. Також він додав, що Україна може запровадити випуск облігацій з нульовим купоном, які не передбачають виплату відсотків.
У неділю, 17 квітня, ЗСУ на Донецькому та Луганському напрямках відбили 12 ворожих атак. А також за добу було знищено:
- 10 танків;
- 5 артилерійських систем;
- 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки;
- 2 вертольоти Мі-24;
- один безпілотний літальний апарат типу Орлан-10.