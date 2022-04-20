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Факти / Україна / Суспільство

У ліс закликають не ходити: на Київщині двоє лісівників підірвалися на ворожій міні

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
У ліс закликають не ходити: на Київщині двоє лісівників підірвалися на ворожій міні

На Київщині двоє лісівників підірвалися на міні. Внаслідок цього один з них загинув, а іншого госпіталізували з пораненнями.

Про це повідомив голова Держлісагентства Юрій Болоховець у соціальних мережах.

– Вчора на Київщині двоє наших працівників їхали на автомобілі до лісництва для завантаження і вивезення лісопродукції. Під час руху лісовою дорогою вони натрапили на протитанкову мину Сильний вибух. Водій загинув, друга людина в лікарні, – розповів він.

Жителям України варто дотримуватися заборони на відвідування лісів майже в усіх областях, а особливо на територіях, звільнених від росіян, оскільки на території лісових господарств можуть бути встановлені російськими окупантами міни та боєприпаси, які не розірвалися.

У ДСНС ще обстежують території, де велися бої та досі продовжують знешкоджувати міни. Тому не варто ризикувати життям та пересуватися по неперевірених ділянках.

Нещодавно в Ірпені Київської області на міні підірвався вантажний автомобіль. Водій транспортного засобу загинув.

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Джерело: Юрій Болоховець

Фото: Юрій Болоховець

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