В Киевской области двое лесоводов подорвались на мине. В результате один из них погиб, а другого госпитализировали с ранениями.

Об этом сообщил глава Гослесагентства Юрий Болоховец в социальных сетях.

— Вчера в Киевской области двое наших работников ехали на автомобиле в лесничество для загрузки и вывоза лесопродукции. Во время движения по лесной дороге они наткнулись на противотанковую мину. Водитель погиб, второй человек в больнице, — рассказал он.

Жителям Украины следует соблюдать запрет на посещение лесов почти во всех областях, а особенно на территориях, освобожденных от россиян, поскольку на территории лесных хозяйств могут быть установлены российскими оккупантами мины и боеприпасы, которые не разорвались.

В ГСЧС еще обследуют территории, где велись бои и до сих пор продолжают обезвреживать мины. Поэтому не стоит рисковать жизнью и передвигаться по непроверенным участкам.

Недавно в Ирпене Киевской области на мине подорвался грузовой автомобиль. Водитель транспортного средства погиб.

Источник: Юрий Болоховец

Фото: Юрий Болоховец