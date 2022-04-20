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Факты / Украина / Общество

В лес призывают не ходить: на Киевщине двое лесоводов подорвались на вражеской мине

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
В лес призывают не ходить: на Киевщине двое лесоводов подорвались на вражеской мине

В Киевской области двое лесоводов подорвались на мине. В результате один из них погиб, а другого госпитализировали с ранениями.

Об этом сообщил глава Гослесагентства Юрий Болоховец в социальных сетях.

— Вчера в Киевской области двое наших работников ехали на автомобиле в лесничество для загрузки и вывоза лесопродукции. Во время движения по лесной дороге они наткнулись на противотанковую мину. Водитель погиб, второй человек в больнице, — рассказал он.

Жителям Украины следует соблюдать запрет на посещение лесов почти во всех областях, а особенно на территориях, освобожденных от россиян, поскольку на территории лесных хозяйств могут быть установлены российскими оккупантами мины и боеприпасы, которые не разорвались.

В ГСЧС еще обследуют территории, где велись бои и до сих пор продолжают обезвреживать мины. Поэтому не стоит рисковать жизнью и передвигаться по непроверенным участкам.

Недавно в Ирпене Киевской области на мине подорвался грузовой автомобиль. Водитель транспортного средства погиб.

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Источник: Юрий Болоховец

Фото: Юрий Болоховец

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