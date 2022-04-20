В Киевской области двое лесоводов подорвались на мине. В результате один из них погиб, а другого госпитализировали с ранениями.
Об этом сообщил глава Гослесагентства Юрий Болоховец в социальных сетях.
— Вчера в Киевской области двое наших работников ехали на автомобиле в лесничество для загрузки и вывоза лесопродукции. Во время движения по лесной дороге они наткнулись на противотанковую мину. Водитель погиб, второй человек в больнице, — рассказал он.
Жителям Украины следует соблюдать запрет на посещение лесов почти во всех областях, а особенно на территориях, освобожденных от россиян, поскольку на территории лесных хозяйств могут быть установлены российскими оккупантами мины и боеприпасы, которые не разорвались.
В ГСЧС еще обследуют территории, где велись бои и до сих пор продолжают обезвреживать мины. Поэтому не стоит рисковать жизнью и передвигаться по непроверенным участкам.
Недавно в Ирпене Киевской области на мине подорвался грузовой автомобиль. Водитель транспортного средства погиб.
Источник: Юрий Болоховец
Фото: Юрий Болоховец