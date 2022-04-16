Окупанти на звільнених територіях залишили зруйновані дороги і міни – розвідка Британії

Дорожня інфраструктура у регіонах, які звільнили від російських окупантів, зазнала значних руйнувань. Російські війська залишили після себе зруйновані мости, міни та транспортні засоби на ключових маршрутах на півночі України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на свою розвідку.

– Через руйнування річкових переходів у Чернігові та його околицях у самому місті залишився лише один пішохідний міст через річку Десна. До війни у ​​місті проживало близько 285 тис. жителів. Пошкодження транспортної інфраструктури України наразі є серйозною проблемою для доставлення гуманітарної допомоги до районів, які раніше були в облозі, – розповіли у британській розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/YnbbBiEnGg ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bkQNn8VqoX — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 16, 2022

Російські окупанти не лише руйнували дорожню інфраструктуру. Внаслідок повномасштабної війни РФ проти України пошкоджено близько трьох сотень медичних закладів.

Критична ситуація на Сході країни: на Луганщині не залишилося жодної вцілілої лікарні. Тим часом у звільнених районах терміново реанімують медичну інфраструктуру. На Сумщині, Чернігівщині, Київщині забезпечують лікарні необхідними препаратами, відновлюють комунікації.