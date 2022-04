Окупанти на звільнених територіях залишили зруйновані дороги і міни – розвідка Британії

Дорожня інфраструктура у регіонах, які звільнили від російських окупантів, зазнала значних руйнувань. Російські війська залишили після себе зруйновані мости, міни та транспортні засоби на ключових маршрутах на півночі України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на свою розвідку.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/YnbbBiEnGg

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bkQNn8VqoX

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 16, 2022