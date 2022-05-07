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Факти / Україна / Суспільство

Під час розбирання завалів в Маріуполі у людей руйнується психіка через гори трупів – історія очевидця

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Маріуполь

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував історію одного з учасників розбору завалів в Маріуполі.

Імені людини не назвав із міркувань безпеки, тому що вона ще знаходиться в Маріуполі.

– Під натиском росіян та аби прогодувати родину, тиждень тому він зголосився розгрібати в місті завали. Людина витримала лише кілька днів. Каже, що люди, які працювали, і блювали, і впадали в мовчазний ступор. Регулярно траплялися істерики. Все тому, що кількість людських тіл і їх фрагментів під завалами зводить з розуму, – розповів він.

За словами місцевого жителя, під кожним будинком, який вони розгрібали, було близько 80-100 трупів.

Андрющенко стверджує, що є цілком обґрунтованими підозри, що офіційні цифри людських втрат у Маріуполі з реальними можуть не співпадати.

Також зі слів тієї людини зрозуміло, який психічний стан у людей у місті. У багатьох нервові зриви, деякі раптово й невчасно починають сміятися, деякі плачуть. Люди почали більше містом пересуватися й бачать усі жахи та руйнування. Тепер вся картина у них перед очима.

Зараз дивляться

Крім того, Андрющенко додав, що окупанти досі не надали дозвіл на захоронення загиблих, що залишились в домівках. Тому на дверях квартир людей почали зазначати не дату смерті, а дату, коли тіло знайшли.

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Джерело: Петро Андрющенко

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Фото: Depositphotos

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