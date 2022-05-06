Відбувся черговий етап складної операції з евакуації людей з Маріуполя та Азовсталі. Вдалося вивезти майже 500 цивільних.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він подякував за допомогу ООН і запевнив, що Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів та військових.

Також Андрій Єрмак додав, що в ці хвилини триває наступний етап порятунку наших людей з Азовсталі. Про його результати повідомлять згодом.

Ситуація на комбінаті Азовсталь складна, там тривають запеклі бої. 5 травня відео боїв на своїй сторінці опублікував полк Азов. Як зазначили українські захисники, вони під щільним вогнем тримають оборону заводу. Водночас ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту.

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Сотні цивільних маріупольців понад два місяці прожили у підземеллях комбінату Азовсталі. Вони опинились там ще на початку повномасштабної агресії Росії, відколи окупанти влаштували блокаду міста.

Витягнути їх звідти вдалося ціною чималих зусиль урядовців, ООН та Червоного Хреста. Перша гуманітарна колона зі 156 знесиленими містянами дісталася Запоріжжя 3 травня.

Історію жінки, яка пережила блокаду Азовсталі, – читайте у нашому матеріалі.

Фото: Запорізька ОВА