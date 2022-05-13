З неділі, 15 травня, комендантська година у столиці розпочинатиметься на годину пізніше, тобто триватиме з 23.00 до 5.00 ранку.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
За його словами, з 16 травня громадський транспорт столиці також працюватиме довше.
Метрополітен буде перевозити пасажирів з 6.00 до 22.00, а наземний громадський транспорт – з 6.00 до 22.30.
Мер столиці закликав киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже досі залишається загроза ракетних обстрілів Києва.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за проїзд у громадському транспорті Києва потрібно буде платити. Однак ціна залишиться незмінною – 8 грн.
Також Кличко більше не закликає киян почекати із поверненням до української столиці.
Джерело: Віталій Кличко