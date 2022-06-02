Июнь, 02 в 13:59

В столице усилят контроль за соблюдением комендантского часа.

Об этом сообщили 2 июня в Киевской городской администрации.

Ужесточение контроля будет касаться, в частности, ночных клубов и заведений общественного питания, работа которых во время комендантского часа запрещена.

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– Напоминаем, что во время комендантского часа по городу может передвигаться только транспорт со спецпропусками. Выходить на улицу можно, чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае сигнала воздушной тревоги, – добавляют в КГГА.

С 15 мая комендантский час в Киеве и области каждую ночь длится с 23.00 до 05.00.

Метрополитен работает с 06.00 до 22.00, а наземный общественный транспорт на полчаса дольше – с 06.00 до 22.30.

Напомним, что со 2 июня в столичных магазинах разрешили продавать алкоголь с 11.00 до 19.00.

В заведениях общественного питания Киева продажи алкоголя продолжаются с 11.00 до 22.00.

До 2 июня временные границы для приобретения алкоголя были уже – с 11.00 до 16.00.