Якщо ціни на пальне в Україні зростуть до 60-70 грн за літр, то ближче до червня вартість проїзду в маршрутках Києва може підвищитися до 15 грн.

Про це поінформував у коментарі журналістам голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

Він зазначив, що підвищення вартості проїзду в маршрутках буде вимушеним кроком для столичних перевізників.

– Ситуація (з пальним, – Ред.) впливає. Тому, я думаю, ближче до червня, якщо буде така ситуація з приводу цін на пальне, коли цінники вже будуть 60, 70 грн, думаю будуть вимушені перевізники, все ж таки, підняти вартість проїзду до 15 грн, – наголосив Мойсеєнко.

За його даними, через дефіцит пального та низький пасажиропотік на маршрути зараз виїжджають 30% рухомого складу.

Як відомо, зараз вартість проїзду в маршрутках Києва варіюється від 8 до 10 грн.

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Що відомо про ситуацію з пальним в Україні

Протягом останніх тижнів у Києві та загалом по Україні спостерігається дефіцит пального на АЗС. Через це автомобілісти вишиковуються в черги, щоб заправити свої авто.

Зараз дивляться

У Міністерстві економіки України дефіцит пального пояснювали бомбардуваннями військ РФ. Так, російські загарбники завдали низки ударів по паливній інфраструктурі України, знищуючи нафтобази та завдавши руйнувань Кременчуцькому нафтопереробному заводу (основному виробнику пального в Україні).

7 травня президент Володимир Зеленський закликав Кабінет Міністрів вирішити питання з дефіцитом пального в Україні.

10 травня прем’єр Денис Шмигаль поінформував, що влада спрощує завезення пального в Україну та розширить географію отримання палива. Зокрема, йдеться про завезення пального з країн Перської затоки, Азербайджану, Близького Сходу.

11 травня заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма запевнив, що найближчими днями ситуація з паливом на українських АЗС стабілізується. За його словами, буде створено стратегічний запас нафтопродуктів, який неможливо буде розбомбити та зруйнувати та який забезпечить стабільність на найближчі місяці.

Станом на 6 травня в Україні підвищили граничні ціни на бензин та дизельне пальне через їхній дефіцит. Остаточна вартість бензину з урахуванням надбавок АЗС не повинна перевищувати 37,69 грн за літр, а дизельного пального – 42,63 грн за літр.

Водночас у Мінекономіки запевнили, що ціни на пальне в Україні різко не зміняться, оскільки держава продовжуватиме регулювати вартість. Проте можливі коригування цін через складну логістику постачання.