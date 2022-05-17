Мультипредметний тест за кордоном: Шкарлет пояснив нюанси вступної кампанії-2022

Усі випускники шкіл, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, отримають документи про освіту та українські атестати. А ті, хто вимушено виїхав за кордон через повномасштабну війну, матимуть можливість скласти Національний мультипредметний тест.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

За його словами, зараз близько 800 шкіл знаходяться на тимчасово окупованій території. З них у понад 280 школах вже завершилося навчання (йдеться про заклади, переважно розташовані на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей).

– Незалежно від того, чи можуть вони на даному етапі продовжувати освітній процес чи ні, документи про освіту буде видано всім без винятку випускникам. Всіх без винятку школярів буде атестовано… Всі діти будуть переведені, всі оцінки будуть виставлені, всі свідоцтва про загальну середню освіту і за 9-й клас будуть видані, – наголосив Шкарлет.

Мультипредметний тест за кордоном

Міністр також підтвердив, що випускники, які виїхали на територію Євросоюзу через воєнні дії в Україні, отримають можливість скласти Національний мультипредметний тест. Цього року вказаний тест замінить Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

– Позиція міністерства така, що ми не маємо залишити цих дітей без права складання мультипредметного тесту та без права вступу до українських закладів вищої освіти. Саме тому я звернувся до своїх колег – міністрів освіти країн Євросоюзу з проханням організувати в країнах Європи можливість для наших випускників скласти цей тест, – розповів Шкарлет.

Він уточнив, що сьогодні ще залишаються питання щодо проведення тесту в Греції, Словенії і Хорватії.

Очільник Міносвіти додав, що оприлюднить деталі, як тільки будуть конкретні домовленості щодо місця проведення тесту на території ЄС. Міністр нагадав, що актуальну інформацію можна відслідковувати на сайтах Міносвіти, УЦОЯО (Українського центру оцінювання якості освіти), а також в офіційних акаунтах міністерства у соціальних мережах.

Прокоментував Шкарлет і ситуацію з випускниками на тимчасово окупованих територіях України. Він зазначив, що можливості скласти там тест немає.

– На жаль, на територіях, які окуповані, складання Національного мультипредметного тесту неможливе. Тому що всі державні реєстри заблоковані на окупованих територіях, щоб убезпечити доступ до них ворожої країни, – пояснив він.

Водночас міністр нагадав, що цього року для випускників уже передбачили три сесії для складання тесту. Крім того, в Міносвіти хочуть надати випускникам з окупованих територій можливість скласти тест пізніше (навіть після завершення вступу).

Як відомо, Національний мультипредметний тест (НМТ) для абітурієнтів триватиме 90 хвилин. Він міститиме три дисципліни: українську мову, математику та історію України.

Національний мультипредметний тест відбуватиметься у три сесії: основну (18 липня – 10 серпня), додаткову (16-20 серпня) та спеціальну (12-16 вересня).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.