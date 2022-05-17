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Факти / Україна / Суспільство

Виплати ВПО: оновлений перелік громад

Валентина Летяк, редакторка стрічки
гроші
Фото: Depositphotos

Мінреінтеграції наказом №92 від 14 травня 2022 року оновило перелік громад в районах проведення бойових дій чи під тимчасовою окупацією, мешканці яких зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зможуть отримувати відповідні соціальні виплати.

До нього додалися одна громада у Миколаївській та три в Дніпропетровській областях.

Станом на 12 травня до переліку входять громади в семи областях:

  1. Дніпропетровська – 6 громад;
  2. Донецька – 66 громад;
  3. Запорізька – 61 громада;
  4. Луганська – 37 громад;
  5. Миколаївська – 21 громада;
  6. Харківська – 51 громада;
  7. Херсонська – 49 громад.

Повний перелік громад для виплат ВПО – нижче

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ВПО, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави. Проте не забувайте, що перелік громад регулярно оновлюється.

З 1 травня Мінсоцполітики скасувало виплати внутрішньо переміщеним особам, які повернулися додому.

Тобто допомогу отримуватимуть лише ті ВПО, які живуть на територіях, де тривають бойові дії, і вони не можуть  повернутися додому, а також ті, у кого пошкоджене майно.

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Джерело: МінТОТ
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