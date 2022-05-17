Травень, 17 в 18:22

Мінреінтеграції наказом №92 від 14 травня 2022 року оновило перелік громад в районах проведення бойових дій чи під тимчасовою окупацією, мешканці яких зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зможуть отримувати відповідні соціальні виплати.

До нього додалися одна громада у Миколаївській та три в Дніпропетровській областях.

Станом на 12 травня до переліку входять громади в семи областях:

Дніпропетровська – 6 громад; Донецька – 66 громад; Запорізька – 61 громада; Луганська – 37 громад; Миколаївська – 21 громада; Харківська – 51 громада; Херсонська – 49 громад.

Повний перелік громад для виплат ВПО – нижче

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ВПО, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави. Проте не забувайте, що перелік громад регулярно оновлюється.

З 1 травня Мінсоцполітики скасувало виплати внутрішньо переміщеним особам, які повернулися додому.

Тобто допомогу отримуватимуть лише ті ВПО, які живуть на територіях, де тривають бойові дії, і вони не можуть повернутися додому, а також ті, у кого пошкоджене майно.