Травень, 19 в 10:09

На Луганщині за минулу добу російські окупанти вбили чотирьох мирних жителів, ще четверо отримали поранення. Крім того, область залишилася майже без світла.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Найбільших пошкоджень зазнав Сєверодонецьк, а також населені пункти Попаснянської громади, які росіяни обстрілювали з авіації.

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Сєвєродонецьк обстрілювали із самого ранку. Через потужні обстріли рятувальники понад дві години не могли потрапити на місця пожеж.

Пошкоджено щонайменше вісім будинків, у деяких палали окремі квартири та цілі під’їзди. 18 травня в місті загинули четверо осіб, поранені ще троє.

Тіла двох жінок знайшли у квартирі, куди вранці прилетів ворожий снаряд. Поблизу одного із будинків загинув чоловік, на цій же вулиці під вогонь росіян потрапили чоловік і жінка. Вона загинула на місці, а чоловіка з осколковими пораненнями госпіталізували.

Крім того, ще два сєверодончанина отримали осколкові поранення та контузію. У Лисичанську жінці відірвало руку. Також стало відомо про трьох осіб, які загинули раніше – це жителі Білогорівки та Попасної.

За словами Сергія Гайдая, 18 травня ворожа армія застосувала авіацію по населених пунктах Лоскутівка, Катеринівка та Оріхове. Окупанти йшли на штурм в Устинівці та Золотому-4, проте без успіху. Пошкоджені будинки у Врубівці, Нирковому та Комишувасі.

У Лисичанську 18 травня вдень росіяни знеструмили потужну електропідстанцію. Область залишилася без світла, наголосив Гайдай.

За його словами, на окупованих територіях люди протестують проти мобілізації до війська окупантів.

На Луганському та Донецькому напрямках минулої доби відбито 16 атак ворога, знищено вісім танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованих автомобілі та шість звичайних автомобілів противника. Підрозділи ППО збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай