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Факти / Україна

РФ намагається відрізати Луганщину від сполучення з іншими регіонами – голова ОВА

Валентина Летяк, редакторка стрічки
РФ намагається відрізати Луганщину від сполучення з іншими регіонами – голова ОВА

Ситуація в Луганській області, на жаль, погіршується, тому що ворог зосередив усі зусилля на тому, щоб взяти Сєвєродонецьк, або перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут, повідомив у відеозверненні голова ОВА Сергій Гайдай.

– Росія намагається захопити трасу, щоб повністю відрізати область від інших регіонів, унеможливити евакуацію людей та підвіз гуманітарних вантажів, – наголосив очільник Луганщини.

Проте, за його словами, гуманітарку все ж підвозять, рятувальники допомагають із постачанням питної води у ємностях.

Гайдай каже, що зараз росіяни обстрілюють всі населені пункти Луганщини, намагаються повністю знищити всю інфраструктуру, наразі неможливо ремонтувати пошкоджені комунікації.

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– Через постійні бойові дії до Білогорівки дістатися неможливо. Туди не пускають. Тому домовляємося з військовими, щоб вони підвозили гуманітарні вантажі на блокпости. Іншого варіанту немає, – додав він.

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Фото: Сергій Гайдай

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