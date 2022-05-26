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Факти / Україна / Суспільство

Від 7,70 грн за куб і вище: скільки коштує природний газ для населення у травні

Олексій Савіцький, Журналіст Факти ICTV, оглядач енергетичних ринків
Газ
Фото: Depositphotos

Після закінчення терміну дії річних пропозицій попереднього сезону газопостачальні компанії мали б сформувати нові тарифні пакети, проте через війну ці плани довелося відкласти.

В уряді заявили, що по закінченню чинних річних контрактів з 1 травня газ для побутових споживачів в Україні не здорожчає.

Ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення. До 8 грн за куб, як і було. Також пільгова ціна буде діяти для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави, – наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Крім того, уряд продовжив дію ПСО (покладення спеціальних обов’язків) на НАК Нафтогаз України та пов’язані з ним підприємства на період із 1 травня по 30 вересня цього року.

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Водночас більшість газопостачальних компаній оприлюднили свої травневі цінники лише в середині місяця.

За даними огляду інформаційно-консультаційного центру ГазПравда, в травні переважна більшість компаній не змінила своїх цінників порівняно з квітнем.

Найменша ціна в травні – 7,70 грн за кубометр. На другому місці – 7,799 грн за куб, на третьому – 7,89 грн за куб.

Ціни газопостачальних компаній із найбільшою кількістю клієнтів коливаються в діапазоні 7,95-7,99 грн/куб.

Ще в 11 невеликих приватних газопостачальних компаній ціни на газ коливаються від 8,00 грн до 29,95 грн за кубометр (залежно від компанії).

Водночас 16 газопостачальних компаній взагалі припинили продавати газ побутовим споживачам.

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Джерело: ГазПравда

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