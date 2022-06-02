У Києві посилюють контроль за комендантською годиною
У столиці посилять контроль за дотриманням комендантської години.
Про це 2 червня повідомили в Київській міській адміністрації.
Посилення контролю стосуватиметься, зокрема, нічних клубів та закладів громадського харчування, робота яких під час комендантської години заборонена.
– Нагадуємо, що під час комендантської години містом може пересуватися тільки транспорт зі спецперепустками.
Виходити на вулицю можна, лише щоб дійти до найближчого укриття в разі сигналу повітряної тривоги, – додають у КМДА.
Із 15 травня комендантська година в Києві та області щоночі триває з 23.00 до 05.00.
Метрополітен працює з 06.00 до 22.00, а наземний громадський транспорт на півгодини довше – із 06.00 до 22.30.
Нагадаємо, що із 2 червня в столичних магазинах дозволили продавати алкоголь із 11.00 до 19.00.
У закладах громадського харчування Києва продаж алкоголю триває з 11.00 до 22.00.
До 2 червня часові межі для придбання алкоголю були вужчими – із 11.00 до 16.00.