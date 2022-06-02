У Києві посилюють контроль за комендантською годиною

У столиці посилять контроль за дотриманням комендантської години.

Про це 2 червня повідомили в Київській міській адміністрації.

Посилення контролю стосуватиметься, зокрема, нічних клубів та закладів громадського харчування, робота яких під час комендантської години заборонена.

– Нагадуємо, що під час комендантської години містом може пересуватися тільки транспорт зі спецперепустками.

Виходити на вулицю можна, лише щоб дійти до найближчого укриття в разі сигналу повітряної тривоги, – додають у КМДА.