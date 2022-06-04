7,4 тыс. за тысячу кубов: правительство зафиксировало цену на газ для производителей тепла

Июнь, 03 в 21:41

Цену на газ для ТЭЦ, ОСМД и других производителей тепла правительство зафиксировало на уровне 7 400 грн за тысячу кубометров, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Кабмина 3 июня.

Он заверил, что это позволит властям на местах во время отопительного сезона не повышать тарифы для населения.

По его словам, Украина заинтересована в возвращении своих граждан, а для этого нужно обеспечить соответствующие условия.

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Шмигаль дал задание профильным министерствам с местными властями в течение месяца подготовить планы прохождения отопительного сезона в деоккупированных городах и поселках.

В Верховную Раду на днях внесен законопроект №7427, которым правительство предлагает на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его отмены ввести мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду для всех категорий потребителей.

Предлагается также в этот период запретить поставщикам природного газа принудительно взимать с бытовых потребителей долги за коммуналку, подавать судебные иски и отрезать газ.

В то же время предусмотрен комплекс компенсаторных механизмов для покрытия убытков и потерь поставщиков услуг.