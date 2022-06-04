Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

7,4 тыс. за тысячу кубов: правительство зафиксировало цену на газ для производителей тепла

Валентина Летяк, редактор ленты
Газ
Фото: Pexels

Цену на газ для ТЭЦ, ОСМД и других производителей тепла правительство зафиксировало на уровне 7 400 грн за тысячу кубометров, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Кабмина 3 июня.

Он заверил, что это позволит властям на местах во время отопительного сезона не повышать тарифы для населения.

По его словам, Украина заинтересована в возвращении своих граждан, а для этого нужно обеспечить соответствующие условия.

Сейчас смотрят

Шмигаль дал задание профильным министерствам с местными властями в течение месяца подготовить планы прохождения отопительного сезона в деоккупированных городах и поселках.

В Верховную Раду на днях внесен законопроект №7427, которым правительство предлагает на период действия военного положения и в течение шести месяцев после его отмены ввести мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду для всех категорий потребителей.

Предлагается также в этот период запретить поставщикам природного газа принудительно взимать с бытовых потребителей долги за коммуналку, подавать судебные иски и отрезать газ.

В то же время предусмотрен комплекс компенсаторных механизмов для покрытия убытков и потерь поставщиков услуг.

Читайте
Повышение тарифов на тепло с 1 июня в три раза: почему этого не будет

Источник: Кабмин
Теги: , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка