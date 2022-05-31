Підвищення тарифів на тепло з 1 червня втричі: чому цього не буде

Травень, 31 в 16:31

Вже з 1 червня тарифи на теплову енергію для потреб населення можуть зрости втричі. Про це в листі до уряду заявила міжгалузева асоціація Укртеплокомуненерго.

Тепловики скаржаться, що змушені будуть вдатися до підвищення тарифів через зростання ціни газу.

– Ціна газу для виробництва теплоенергії для потреб населення з 1 червня 2022 року зростає в 3,9 разів. Оскільки в структурі вартості 1 Гкал газова складова в середньому складає 80%, то тариф на теплоенергію для населення відповідно зросте щонайменше втричі і становитиме понад 5 тис. грн/Гкал, – йдеться в листі.

Для уникнення зростання тарифів асоціація закликає Кабмін визначитися з механізмом компенсації різниці між економічно обґрунтованими тарифами на теплову енергію та тарифами, що застосовуватимуться для населення на рівні минулого опалювального сезону.

Зараз дивляться

– На сьогодні, відповідно до закону України Про ціни і ціноутворення, обов’язок відшкодувати різницю в тарифах покладається на органи місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів. Однак дієвого законодавчого механізму компенсації цієї різниці в тарифах наразі немає. Відтак, підприємства ТКЕ не в змозі закупити газ для поточних потреб і майбутнього опалювального сезону, – наголошують в Укртеплокомуненерго.

Тим часом в Офісі президента раніше наголосили, що на період війни ціни на газ і тепло для населення не зміняться, а різницю в тарифах тепловикам покриє держава. Відповідні законодавчі зміни вже готують.

– Варіанти компенсації державою дельти між ринковою вартістю газу та чинним тарифом для споживачів підприємств ТКЕ зараз аналізуються і будуть запропоновані на розгляд ВРУ. Основна мета законопроєкту, який зараз розробляється, – збереження чинних тарифів на газ та тепло для населення щонайменше на час війни, – зазначив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У Нафтогазі також додали, що спільно з Кабінетом міністрів України та Верховною Радою опрацьовують рішення, необхідні для стримування тарифів.

– Законопроєкт, який прийняв уряд, передбачає, що частину міжнародної фінансової допомоги для України буде використано для стримування тарифів. Цими коштами буде компенсовано різницю між економічно обґрунтованими і поточними тарифами, зокрема для ТКЕ. Цей механізм також дасть можливість ТКЕ розраховуватись за новими цінами на газ з Нафтогазом та погасити прострочену заборгованість, – йдеться в повідомленні компанії.

Як пояснив раніше голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко, буде створено спеціальний фонд держбюджету для надходжень від міжнародних донорів. І саме з цього фонду буде можливість утримувати тарифи на газ для населення, компенсувати різницю у тарифах для підприємств теплокомуненерго та операторів газорозподільних мереж.

Джерело: Укртеплокомуненерго