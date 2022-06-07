Важкі бої за Сєвєродонецьк та карантин у Маріуполі: що відбувається на 104-й день війни (онлайн)

У Сєвєродонецьку Луганської області тривають бої, російські загарбники змушені перекидати резерви.

Окупаційна адміністрація Маріуполя планує закрити місто на карантин, почала надходити інформація, що в місті холера.

У російському полоні перебувають понад 2,5 тис. захисників Маріуполя із заводу Азовсталь. Президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка займається їхнім звільненням.

За словами Зеленського, у Запорізькій області загрозлива ситуація. Окупанти хочуть захопити Запоріжжя. Водночас ризики повторного вторгнення ворожих військ в Україну з боку Білорусі поки що мінімальні.

Велика Британія підтвердила, що передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.